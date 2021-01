Sony Playstation 5 :

The Elder Scrolls Online: Gates of Oblivion est la nouvelle aventure que nous devons vivre dans le monde de la fantaisie et du jeu de rôle Bethesda. Cette extension sera disponible en Espagne et dans le monde cet été prochain, à commencer par son premier épisode. Bois noir arrivant le 1er juin pour PC et 8 juin pour consoles. Les joueurs auront pour mission de découvrir les plans du prince Dadric Mehrunes Dagon, dans une histoire se déroulant 800 ans avant les événements de The Elder Scrolls IV: Oblivion. En mars, nous recevrons le donjon Flammes d’ambition.

The Elder Scrolls Online: Gates of Oblivion – Blackwood and the Flames of Ambition DLC

Pete Hines, Vice-président principal du marketing et des communications pour Bethesda Softwork, a rejoint l’équipe ZeniMax Online Studios sur Twitch pour présenter le chapitre de cette année: Bois noir, avec l’aventure annuelle Portes de l’oubli. Grâce à cette émission, que vous pouvez voir ici si vous l’avez ratée, nous avons connu le nouveau matériel de ce contenu et tous ses détails.

The Elder Scrolls Online: Blackwood C’est l’énorme chapitre de cette année qui nous conduira à faire face à une grande menace: cette fois, nous devrons essayer d’arrêter les plans du prince Dadric Mehrunes Dagon, dans une histoire qui se déroule 800 ans avant le jeu The Elder Scrolls IV : Oblivion. D’une durée de plus de 30 heures, les joueurs trouveront un tout nouveau scénario principal, des quêtes secondaires et de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, nous pouvons voyager accompagnés de personnages.

Blackwood: une région à explorer

Notre aventure nous mènera à travers la ville impériale de Leyawiin, que nous avons rencontrée pour la première fois dans le jeu vidéo The Elder Scrolls IV: Oblivion. Nos pas nous mèneront à travers les marais sombres de Shadowfen et, bien sûr, la mystérieuse région de Bois noir, où les joueurs démêleront les machinations dadriques.

“The New Trial Rockgrove, les événements mondiaux du portail Oblivion, des récompenses de chapitre exclusives et bien plus offrira aux joueurs vétérans de l’ESO et aux nouveaux arrivants une année incroyable de destruction de papa«Ils détaillent de Bethesda.

Mars: Dungeon DLC – Flames of Ambition

Cette année, nous aurons également l’occasion de profiter du DLC Flammes d’ambition, Disponible sur 8 mars pour PC, Mac et Stadia, et le 16 mars pour Xbox et PlayStation. “Flames of Ambition lance le scénario annuel de Gates of Oblivion avec de nouveaux donjons révélés la menace de Mehrunes Dagon et amenez les joueurs directement dans l’histoire du chapitre de Blackwood en juin », explique l’étude.

En plus de les nouveaux donjons à venir au troisième trimestre, après les débuts de Blackwood, les joueurs devront également préparer l’aventure de fin d’année: ils se rendront à cœur des terres mortes, Le royaume personnel de Mehrunes Dagon dans Oblivion. Plus d’informations sur les donjons et les DLC de fin d’année seront bientôt disponibles. Le chapitre le plus récent de The Elder Scrolls Online, Greymoor, a été lancé l’été dernier de 2020; vous pouvez en savoir plus sur notre analyse.