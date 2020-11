Sony Playstation 5 :

FIFA 21 est l’un des meilleurs jeux de football aujourd’hui, capable de nous faire sentir, pendant de nombreux instants, que nous jouons un vrai match de football, tourner de gros jeux, coupant des passes comme d’authentiques milieux de terrain défensifs ou marquant des buts avec l’habileté de Messio ou Mbapp.

Cependant, le simulateur EA Sports n’est pas exempt d’erreurs et il nous permet également de voir des jeux surréalistes comme celui-ci, qui nous permet de voir le gardien le plus maladroit de FIFA 21 donner le ballon au contraire pour finir par concéder un but qui, au mieux, est absurde. .

J’adore ce jeu de r / Fifa21

Qu’est-ce que tu penses?

FIFA 21 est le nouvel opus du simulateur de football d’EA Sports, l’un des jeux sportifs les plus influents au monde. Destiné à Xbox One, PS4, PS5, Xbox Series X et Switch, il offre un gameplay avancé et amélioré graphiquement, tel qu’un positionnement plus intelligent des joueurs, à la fois en défense et en attaque, ou un système de confrontation individuel mis à jour. avec des dribbles dédiés. Cette livraison comprend également des améliorations dans les courses sans ballon; Nous pourrons gérer les joueurs juste au moment où nous aurons fini de passer le ballon afin de les positionner dans un endroit qui nous convient pour le jeu global. En plus de cela, FIFA 21 apporte un système de collision amélioré.