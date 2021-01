Sony Playstation 5 :

Après avoir retardé sa sortie par crainte de Cyberpunk 2077, Jeux de sébaste a annoncé que l’accès anticipé à Everspace 2 commencer le 18 janvier prochain sur Steam. Ce sera une version préliminaire du jeu qui aura au moins 12 heures de missions de la campagne principale, avec leurs voix respectives en anglais, et des missions secondaires supplémentaires. Le prix de cet accès anticipé sera 37,99 en Espagne, un chiffre qui doit être augmenté pour le lancement de sa version finale, toujours prévue pour le premier semestre de l’année prochaine.

Être un jeu à accès anticipé, a déclaré version finale Il prévoit d’élargir le contenu de celui qui sortira le 18 janvier sur Steam: il y aura plus de missions de la campagne principale, plus de missions secondaires, plus de systèmes solaires – l’accès anticipé sera libéré avec les deux premiers de tout ce qui sera finalement dans le jeu – et avec des améliorations dans son interface, en plus de localisation multilingue -Au moins un total de dix- parmi lesquels l’espagnol.

La version 1.0 doublera les heures de contenu

En tout, La version à accès anticipé d’Everspace 2 aura une durée estimée à 25 heuresSelon les créateurs du jeu, des options de configuration ont également été ajoutées pour le rendre jouable avec un appareil HOTAS – joysticks de simulation d’aviation – et comprend des préréglages pour les périphériques les plus populaires des marques Logitech et Thrustmaster. Les extensions de contenu seront réalisées tous les trimestres.

Michael Schade, PDG et co-fondateur de Rockfish Games, a souhaité consacrer quelques mots à l’annonce du lancement de cet Early Access: Après plusieurs séries de tests communautaires menés par environ 2000 joueurs (…) Everspace 2 est prêt pour un accès anticipé“Cela a commencé par dire.” Nous sommes impatients de recevoir des commentaires sur la version initiale des passionnés de jeux spatiaux … Bien sûr, le jeu est loin d’être terminé. (…) nous prévoyons d’en avoir quatre à six de plus [sistemas solares], ainsi que diverses sous-classes de vaisseaux de joueurs supplémentaires au-delà d’Interceptor, Sentinel, Striker, Gunship et Scout. “

Bien qu’il sortira d’abord exclusivement sur PC, Everspace 2 devrait également sortir sur PS4 et Xbox One.