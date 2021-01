Sony Playstation 5 :

Le producteur du légendaire jeu de course pour la GameCube, F-Zero GX, a montré et exprimé son intérêt à revenir dans la série si Nintendo lui en donnait l’occasion.

Selon une récente interview, l’un des Producteurs de F-Zero GX –Toshiniro nagoshi– serait intéressé par la création d’un nouveau jeu de la saga F-Zero pour Nintendo. Cela a sûrement mis les fans en alerte, puisque la moindre suggestion d’un nouvel épisode de la saga les fait vibrer d’excitation; après plus de 10 ans sans nouveau jeu, est compréhensible.

Pendant les années 1990 et 2000, F-Zero était l’une des marques de fabrique de Nintendo, étant une alternative très intense à Mario Kart. C’était à l’origine un titre de lancement pour SNES et dès le début, il a impressionné les joueurs par sa vitesse, alors la saga s’est poursuivie Nintendo 64 avec F-Zero X et en GameCube avec F-Zero GX; la livraison la plus récente était F-Zero Climax, publié pour Game Boy Advance en 2004, mais jamais sorti du Japon.

Dans ladite interview avec Red Bull France dans laquelle il parlait de son rôle dans la saga Yakuza, on a demandé à Nagoshi s’il serait prêt à revenir à la saga F-Zero, à laquelle il a répondu qu’il le ferait probablement s’il en avait l’opportunité, bien que Il est peu probable. Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi, depuis près de deux décennies plus tard, F-Zero GX a gagné une réputation d’être l’un des meilleurs jeux de course de tous les temps. Et même Shigeru Miyamoto lui-même a dit qu’ils ne pouvaient pas trouver des idées pour faire évoluer la saga F-Zero à partir de là, bien que cela puisse être Nagoshi et d’autres créatifs, c’est le contraire qui leur arrive, qui sait.

Au-delà de la présence de Capitaine Falcon Dans la saga Super Smash Bros., Nintendo a montré des touches légères de la saga, laissant les fans avec optimisme, mais rien au-delà. Cependant, beaucoup continuent à jouer aux jeux, espérant que le jour viendra où l’entreprise sera à nouveau encouragée. développer un nouveau titre de franchise et ravivez ainsi vos espoirs de la revoir aujourd’hui.

“Hmm … Mettant de côté les chances que cela se produise, je dois admettre que j’ai beaucoup d’affection pour F-Zero GX. Si l’occasion se présentait, cela ne me dérangerait pas. Et dans ce cas, j’adorerais faire un jeu stimulant. Je pense. que Nintendo veut seulement un jeu de course «amusant et accessible», ils ont déjà Mario Kart à cet effet », étaient les mots exacts de Toshiniro nagoshi.

La dernière fois que Nintendo revisite F-Zero Quel que soit le titre de 2012 pour Nintendo Land, le titre Wii U avait de nombreuses attractions, y compris celles de la Capitaine Falcon.

