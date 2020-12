Sony Playstation 5 :

Quand il s’agit de speedruns, vous voulez non seulement surmonter un jeu le plus rapidement possible, mais aussi le faire avec originalité. Et, quoi de plus original que de passer vous Dragon Quest III pendant que vous chauffez la console sur un fer à repasser? Que j’ai dû penser Hitsheegame, un utilisateur de Twitter qui a récemment partagé une photo de lui en train de jouer au jeu de rôle classique Square Enix sur Twitter. tout en chauffant la console.

En fait, ce speedrunner a opté pour cette méthode après avoir découvert que la cartouche Dragon Quest III a un problème qui ne se produit que si vous le réchauffez suffisamment et vous commencez au niveau 99 à une température spécifiée. Habituellement, dans les speedruns, des pépins sont recherchés dans le jeu pour faciliter un accès rapide à certaines zones ou objets, mais cet utilisateur a profité d’une défaillance matérielle pour passer rapidement à travers le jeu.

RTAinJapan ド ラ ク エ 3 出走 準備 完了! あ と は ホ ッ ト プ レ ー ト の 温度 を キ ー プ し な が ら 待 つ だ け. か な り シ ビ ア な の で 事故 っ た ら 許 し て ,,,, #RTAinJapan pic.twitter.com/qLZIS5EzPI Hitsheegame @ ホ ッ ト プ レ ー ト 使 い RTAinJapan (@Hitsheegame ) 27 décembre 2020

“Dragon Quest III est prêt à partir!”, A déclaré Hitsheegame dans le message qui accompagne l’image dans laquelle vous pouvez voir sa console posée sur une plaque de cuisson, un tweet dans lequel il explique également la méthode à suivre: “Tout ce que vous avez à faire est de maintenir la température de la plaque chauffante et d’attendre”. Remarquez, il ne semble pas que je recommande de le faire à tout le monde “C’est assez dangereux, alors pardonnez-moi si j’ai un accident.”

Terminez Dragon Quest III en 22 minutes grâce à la chaleur du fer

Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube – et que vous pouvez voir insérée sur ces lignes – cette personne montre comment a réussi à terminer Dragon Quest III en seulement 22 minutes et 48 secondes en utilisant cette astuce. Il donne également plus de détails sur le fonctionnement de cette erreur de cartouche: apparemment il faut le chauffer à une température de 26 degrés et le faire y rester sans se refroidir. De cette façon, vous pouvez activer un problème qui vous permet de terminer le jeu beaucoup plus rapidement.