Fall Guys: Ultimate Knockout vient d’accueillir sa saison 3, KO d’hiver, où il revendique un thème d’hiver et de Noël. Les joueurs en Espagne et dans le monde peuvent désormais profiter de ce contenu, qui comprend 7 nouvelles parties et plus de 30 skins, à la fois sur PC et PS4. Cependant, cela ne s’arrête pas là: pour remercier la communauté pour son soutien, de Médiatonique et Retour numérique ils / elles ont présenté une vraie image vidéo avec lequel ils introduisent également dans le jeu une peau de père Noël comme cadeau pour tout le monde. Vous pouvez jeter un oeil à la nouvelle bande-annonce au dessous de:

Fall Guys: Le spécial de Noël porte le titre de Mediatonic

Au milieu de la période de Noël, Médiatonique a profité de l’arrivée de la saison 3 de Fall Guys pour offrir à tous les joueurs, gratuitement, un costume de Père Noël. C’est fondamentalement votre casquette classique, avec son manteau rouge, barbe blanche… bref, tout le nécessaire pour que notre personnage devienne celui en charge de distribuer les cadeaux ce 25 décembre.

La tenue gratuite Il peut être obtenu dans le jeu entre aujourd’hui le 21 décembre et le 25 décembre désigné, coïncidant avec le jour de Noël. Dans le cadre de l’annonce du costume gratuit, Mediatonic et Devolver Digital ont publié la bande-annonce que nous vous avons laissée sur ces lignes où l’un des personnages du jeu tente de s’adapter pour fêter Noël … du mieux qu’il peut.

De la part de nous tous à @Mediatonic et @DevolverDigital … Nous aimerions vraiment vous remercier tous pour votre soutien cette année! Nous vous avons tous offert un petit quelque chose pour les vacances 🎁🎅 Return a fait une publicité de Noël en direct pour l’occasion … pic.twitter.com/yNxApzsgap— Fall Guys ❄️ Saison 3 maintenant! (@FallGuysGame) 21 décembre 2020

Le costume du Père Noël sera disponible du 21 au 25 décembre

“De la part de nous tous chez Mediatonic et Devolver Digital … Nous tenons à vous remercier tous pour votre soutien cette année!“a écrit le studio de développement sur son compte Twitter.”Nous vous avons tout donné quelque chose pour ces vacances de Noël. Le retour a aussi une annonce de Noël en direct pour l’occasion. “

Nous vous rappelons que la saison 3, en plus d’inclure 7 nouvelles manches et au moins 30 costumes, a également accueilli le Rangs de la Couronne, avec lesquelles nous pouvons obtenir des récompenses spéciales; ainsi que la création de salles privées, même si pour le moment elles ne sont disponibles que pour les streamers.

“Un mélange amusant de bataille royale et d’humour jaune, dont la proposition particulière arrive pour la bande dessinée et reste pour le défi », nous avons écrit dans notre analyse. Nous vous laissons aussi notre guide complet afin que vous connaissiez tous nos trucs et astuces.