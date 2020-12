Sony Playstation 5 :

La troisième saison de Fall Guys: Ultimate Knockout est maintenant disponible pour les joueurs d’Espagne et du monde entier, à la fois sur PC via Steam comme sur PlayStation 4. De cette façon, l’hiver se faufile dans le drôle de titre de Médiatonique et Retour numérique, invitant les utilisateurs à profiter sept nouvelles manches et plus de 30 nouveaux skins. Nous vous laissons avec lui remorque de lancement de ce nouveau contenu:

Knockout d’hiver, Fall Guys Saison 3

“La troisième saison de Fall Guys: Knockout ultime il s’habille en hiver et revient à l’attaque avec tempêtes de neige de folie festivecomprenant de nouvelles séries, des dizaines de nouveaux costumes et un tourbillon de nouvelles fonctionnalités qui couronnent le sommet de la montagne d’absurdités et de barbarie constantes des Fall Guys », détaille l’étude de développement dans son communiqué de presse.« Assurez-vous que vos haricots sont chauds et préparez-vous à glisser, trébucher et glisser dans la foule! “

De cette façon, parmi les principales caractéristiques que nous avons découvertes dans la saison 3 de Fall Guys nous avons découvert une large gamme de costumes et d’émotes, qui arrivent accompagnés de 7 tours différents. Avec toute cette proposition, Mediatonic cherche à offrir aux joueurs plus de contenu que ce qu’ils ont reçu dans la saison 2, qui était caractérisée par un thème médiéval. D’autre part, il ajoute également une nouvelle fonction Cela vous permettra de créer des salles privées, même si pour le moment il semble que cette fonctionnalité soit dédiée uniquement aux streamers.

Les 7 nouvelles séries de Fall Guys Saison 3

Ensuite, nous vous laissons avec la liste des nouveaux tours que l’on peut retrouver grâce à Winter Knockout. Nous vous rappelons que Fall Guys est un jeu de type battle royale où les joueurs doivent passer toute une série de tests fous, jusqu’à ce qu’ils soient les derniers debout. Dans cette mise à jour, nous profiterons des avantages suivants:

Ski Fall: Glissez et glissez sur une pente glacée dangereuseCourse de la toundra: Une nouvelle façon de jouer pour améliorer les figures dans la neige.Pic gelé: Un sommet en spirale pour lancer plein de boules de neige sur vos concurrents.Débris neigeux: Trois équipes, trois boules de neige, interdit de se détendre!Pegwin Pursuit: Attention, appelez tous les haricots: Bert est en liberté! Dans ce jeu d’équipe, vous devrez attraper comme vous le pouvez de minuscules pénins pendant qu’ils courent sur la piste comme s’ils étaient propulsés par un moteur. Glace mince: De minces plaques de glace se dressent entre vous et l’élimination instantanée dans ce dernier tour de haut vol.Rouler: Dans ce défi cool, vous devrez constamment bouger et jouer avec vos pieds pour surmonter un tour final particulièrement difficile.

D’autre part, la saison 3 comprend également le soi-disant Rangs de la Couronne: plus nous obtenons, plus nous monterons dans le rang des couronnes et débloquerons, de cette manière, des récompenses comme des costumes dorés exclusifs. Saison 3 nous vous rappelons que peut être apprécié maintenant sur PC et PS4; Vous pouvez trouver toutes les notes de mise à jour ici.

“Amusant mélange de bataille royale et d’humour jaune, dont la proposition particulière arrive pour la bande dessinée et reste pour le défi », nous avons écrit dans notre analyse. Nous vous laissons aussi notre guide complet afin que vous soyez attentif à tous nos trucs et astuces.