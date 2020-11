Sony Playstation 5 :

Fall Guys: Ultimate Knockout a été la grande révélation de cet été, lorsque les joueurs espagnols et internationaux ont décidé de passer les semaines les plus chaudes de l’année à profiter de la proposition amusante de Médiatonique. Mais l’hiver arrive et, après une deuxième saison qui a débuté à la mi-octobre sur un thème médiéval, il est temps de se préparer pour la prochaine étape du jeu. Être appelé KO d’hiver et vise à aller de l’avant 7 décembre, selon un compte à rebours de jeu.

Fall Guys: sa troisième saison s’appelle Winter Knockout

Le compte Twitter officiel de Médiatonique a été en charge de présenter la première image promotionnelle de la saison 3 de Fall Guys, en profitant également pour confirmer le nom qui recevra ce contenu: KO d’hiver. La photographie a été révélée, apparemment, après un groupe d’utilisateurs a résolu un puzzle dans Discord en découvrant la couverture cette saison d’hiver.

“Un grand merci à tout le monde pour avoir travaillé ensemble et terminé ce puzzle!“, tapez Mediatonic dans le message.” J’ai le plaisir de vous annoncer que le thème de la troisième saison de Fall Guys est … ❄️ Guys d’automne: Knockout d’hiver ❄️ Ou, comme j’aime l’appeler personnellement: ❄️ Fall Guys devient brrr ❄️ “De cette façon, le studio de développement a traité montrer la première image, cela nous permet jetez un œil à certains des skins qui seront ajoutés au jeu: des pénins ou des bonhommes de neige sont quelques-uns des costumes qui arriveront au titre.

ÉNORME SHOUT OUT à tout le monde pour avoir travaillé ensemble et terminé ce puzzle! J’ai le plaisir d’annoncer que le thème de # FallGuysSeason3 est … ❄️ Fall Guys: Winter Knockout ❄️ Ou, comme j’aime personnellement l’appeler: ❄️ Fall Guys devient brrr ❄️ https://t.co/uH7BAT6kjG pic.twitter.com/J7IJdb3rhn— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) 25 novembre 2020

“Fall Guys go brrr”

Quant à l’heure d’arrivée de ce nouvelle vague de contenu, tout indique que le 7 décembre prochain à en juger par un compte à rebours que nous pouvons voir dans le jeu. Fall Guys a récemment accueilli la mise à jour 2.5, promettant également aux utilisateurs que cette troisième saison sera plus grande que les précédentes et comportera plus de niveaux: “Nous investissons beaucoup dans la croissance de l’équipe et nous avons de grands projets pour faire avancer le jeu.”.

Nous vous rappelons que Fall Guys est actuellement disponible sur PC via Steam, où il s’est vendu à plus de 10 millions d’exemplaires, et sur PS4. “Amusant mélange de bataille royale et d’humour jaune, dont la proposition particulière est comique et reste difficile “, écrivons-nous dans notre analyse. Si vous débutez dans le jeu, nous vous invitons à consulter notre guide complet pour connaître tous les trucs et astuces nous avons pour vous.