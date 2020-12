Sony Playstation 5 :

Fall Guys: Ultimate Knockout semble avoir fermé un nouveau crossover sous la forme d’un skin: le jeu, populaire à la fois en Espagne et dans le reste du monde, semble recevoir une tenue basée sur le protagoniste de la saga CONDAMNER. Cela a été indiqué par l’étude de développement Médiatonique lors du partage une image sur votre compte Twitter en aperçu. Nous vous rappelons que, en plus, cette prochaine 7 décembre obtenez sa troisième saison: Winter Knockout. Pour le skin DOOM, cependant, il n’y a pas de date de disponibilité spécifique:

… il est temps de s’habiller BIENTÔT pic.twitter.com/XfkOwfpFNq— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) 2 décembre 2020

Guys d’automne x DOOM

Tandis que l’identité du personnage dans l’image ci-dessus n’a pas été révélée ni confirmé, la vérité est que sa silhouette nous fait beaucoup réfléchir l’armure portée par le mythique DOOM Guy dans la saga action-shooter. Le plus révélateur de l’image est cet appareil que l’on peut voir sur l’épaule du personnage, semblable à celui que DOOM Guy a dans le jeu DOOM Eternal, publié en mars dernier.

Cependant, une chose est claire: Fall Guys ne connaît pas de frontières lorsqu’il s’agit d’inclure des personnages appartenant à d’autres propriétés. Par exemple, nous avons pu assister à l’arrivée de skins dédiés à des jeux tels que Portal ou Half-Life, tandis que Godzilla a également fini par se faufiler dans le titre Mediatonic. Même Konami a décidé d’imaginer à quoi ressembleraient les skins dédiés à la saga Metal Gear.

Le mythique DOOM Guy se prépare à se faufiler dans Fall Guys

Que Doom Guy soit ou non le personnage qui finit par être inclus dans Fall Guys, Mediatonic est censé révéler bientôt cette information et ainsi éclaircir l’inconnu. Le jeu, disponible pour PS4 et PC, vient de dépasser les 11 millions d’exemplaires vendus sur les seuls ordinateurs. Avec des jeux comme Among Us ou Phasmophobia, il est devenu l’une des révolutions indépendantes de ce 2020.