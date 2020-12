Sony Playstation 5 :

Fall Guys: Ultimate Knockout, la bataille royale de Mediatonic et Devolver Digital, sera mise à jour demain sur PS4 et PC pour accueillir votre troisième saison. Nous connaissons déjà quelques détails de cette saison 3, mais aujourd’hui encore plus d’informations sur les nouvelles que l’on peut voir dans le joli jeu en ligne ont été partagées.

Plus précisément, le compte officiel Fall Guys: Ultimate Knockout sur Twitter a partagé des données liées à la mise à jour de demain: dans la troisième saison, nous pouvons voir sept nouveaux niveaux dans la bataille royale, en plus de plus de 30 peaux et “beaucoup d’autres surprises” qui seront révélées avant la première de la saison.

Premier aperçu de Tundra Run, l’un des nouveaux niveaux de Fall Guys

L’IGN, qui a déjà publié certains détails sur son site Web, est précisément le détenteur des droits exclusifs sur ces informations. On y trouve de nouveaux gameplays de la troisième saison de Fall Guys: Ultimate Knockout, spécifiquement axé sur l’un des nouveaux niveaux: Tundra Run (par son nom en anglais, bien que comme d’habitude il sera localisé en espagnol dans la version espagnole du jeu)

Apparemment, Tundra Run est un niveau conçu dans le but de maintenir le chaos juste pour ne pas mettre de côté le défi; Ainsi, les joueurs peuvent choisir entre différentes manières d’atteindre l’objectif, profitant de nouveaux obstacles et éléments qui arrivent également dans cette troisième saison comme une grande nouveauté.

En plus de tous les ajouts susmentionnés, l’une des nouvelles fonctionnalités les plus importantes de cette saison de Fall Guys: Ultimate Knockout est une nouvelle fonction qui permettra créer des salles privées: pour le moment cette caractéristique ne sera disponible que pour “un petit nombre de streamers”, mais l’intention de Mediatonic est de l’étendre dans les saisons à venir en ciblant les jeux de moins de 40 personnes.

Fall Guys: Ultimate Knockout est avec nous depuis août et n’est actuellement disponible que sur PS4 et PC, bien qu’il puisse également être joué dans PS5 grâce à la rétrocompatibilité de la console. Vous pouvez lire notre critique ici et notre guide ici.