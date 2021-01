Sony Playstation 5 :

Les joueurs espagnols et internationaux de Fall Guys: Ultimate Knockout sont plongés dans la troisième saison du titre populaire de Médiatonique, qui a fait ses débuts le 15 décembre, pariant sur un thème d’hiver et de Noël. En ce moment, la saison est arrivée l’équateur de son cycle de vie, et c’est pourquoi le studio de développement a déjà annoncé le contenu qui sera bientôt inclus dans le jeu, en prélude à la saison 4. Un nouveau niveau, 40 variations de niveaux existants, plus de costumes et un nouveau DLC sont quelques-unes des nouvelles fonctionnalités qui seront implémentées dans le titre.

Que sera la saison 3.5? 😎🆒 Un tout nouveau niveau 😎🆒 40+ nouvelles variations pour nos niveaux existants 😎🆒 Alimentation d’automne 👀 😎🆒 Nouveau pack DLC! 😎🆒 Déguisements Godzilla, Sonic et Goose Game disponibles en magasin régulier! 😎🆒 De nouveaux spectacles et costumes seront mis en ligne au cours des prochaines semaines pic.twitter.com/2rPEuIIjZO— Fall Guys 🔜 Saison 3.5 (@FallGuysGame) 25 janvier 2021

Fall Guys: Le contenu de la saison 3.5

Médiatonique a suivi la même stratégie pour ses deux saisons précédentes, profitant de la moitié de son mandat pour mettre à jour le jeu avec un nouveau contenu. Dans le tweet que nous vous avons laissé sur ces lignes, l’équipe de développement est en charge de faire avancer l’actualité qui sera ajoutée au titre: un tout nouveau niveau dont nous ne savons encore rien; et plus de 40 variantes à tester qui font déjà partie du jeu.

À cela, nous devons ajouter que Les gars de l’automne recevez un nouveau pack de contenu téléchargeable, tandis que les skins de Godzilla, Sonic et Untitled Goose Game feront partie de la boutique de jeux en tant que costumes que les joueurs peuvent acheter à tout moment. Mediatonic prévoit également que, dans les semaines à venir, “plus de spectacles et de costumes” viendra à cette bataille royale colorée.

La saison 3.5 arrive chargée de nouvelles pour les joueurs

Récemment, le jeu a joué dans un autre titre après que l’équipe de développeurs a confirmé que Fall Guys ne faisait pas partie du catalogue Xbox Game Pass, le service d’abonnement Xbox. Actuellement disponible uniquement sur PC et PlayStation 4, il est devenu cet été le jeu PlayStation Plus le plus téléchargé de l’histoire, tandis que sur les ordinateurs seuls, il a enregistré 11 millions d’exemplaires vendus.

“Un mélange amusant de bataille royale et d’humour jaune, dont la proposition particulière est comique et reste difficile “, écrivons-nous dans notre analyse. Afin de ne manquer aucun détail, nous vous invitons également à consulter notre guide trucs et astuces.