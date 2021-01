Sony Playstation 5 :

Un message sur le compte Instagram de Xbox Game Pass a confirmé que Fall Guys: Ultimate Knockout arrivera dans le populaire Microsoft, quelque chose que Retour numérique a dû corriger, car il n’est pas prévu à ce jour que cela se produise à l’avenir.

Le succès de Mediatonic ne parvient pas au Xbox Game Pass

C’est incorrect.— Devolver Digital (@devolverdigital) 20 janvier 2021

L’erreur s’est produite lorsqu’un joueur a déclaré sur Instagram qu’il voulait que Fall Guys: Ultimate Knockout frappe Xbox Game Pass, ce à quoi le récit de ce service a répondu qu’il était déjà en route. Cependant, Devolver Digital n’a pas perdu de temps et a assuré via son compte Twitter que ces informations sont incorrectes, en s’assurant qu’il n’est pas prévu de le publier de quelque manière que ce soit sur Xbox Game Pass.

Désolé – il y a eu un peu de confusion – Fall Guys ne vient pas sur Xbox Game Pass! – Fall Guys ❄️ Saison 3 maintenant! (@FallGuysGame) 20 janvier 2021

Comme si cela ne suffisait pas, le propre compte du jeu a également publié un message pour nier l’erreur initiale et qu’il n’y a plus de confusion. En bout de ligne: Fall Guys: Ultimate Knockout ne vient pas sur Xbox Game Pass ni sur consoles ni sur PC, du moins pour le moment.

La bataille royale la plus folle

Fall Guys: Ultimate Knockout est devenu une des grandes folies de l’année dernière lors de leur sortie sur PC via Steam et sur PlayStation 4 comme l’un des jeux PlayStation Plus gratuits d’août. C’est une bataille royale folle dans le plus pur style Humour jaune (Takeshi’s Castle) dans lequel nous devrons participer à une multitude d’épreuves éliminatoires jusqu’à devenir le seul gagnant.

Aujourd’hui c’est le jeu PlayStation Plus le plus téléchargé de l’histoire et uniquement sur PC s’est déjà vendu à plus de 11 millions d’exemplaires. Si vous souhaitez en savoir plus sur lui, nous vous encourageons à jeter un œil à notre critique et à notre guide.