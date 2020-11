Sony Playstation 5 :

Fallout 76 vient d’accueillir son extension Dawn of Steel, qui a été distribuée aux joueurs espagnols et du monde entier une semaine plus tôt que prévu. En plus d’ajouter de nouveaux emplacements et nous permettre de construire un bunker sur notre CAMP, cette mise à jour apporte aussi une belle touche que les joueurs ont vraiment appréciée: elle permet la fabrication d’un fauteuil roulant. Cette possibilité vient après qu’un joueur a fait cette demande.

Il y a un peu plus d’un mois, Kelly Leunen public sur Reddit’s Fallout 76 la demande suivante: “Je suis une femme handicapée dans le monde réel et j’aimerais vraiment avoir un fauteuil roulant pour pouvoir le mettre dans mon CAMP“, écrit-il.” Cela me ferait très plaisir d’avoir ce petit morceau de moi dans mes créations. Et je pense que beaucoup d’autres personnes l’apprécieraient aussi (peut-être lorsque vous recréez un hôpital ou un poste médical). “

Un responsable de la communauté Bethesda a découvert le message de Leunen et l’a transmis à l’entreprise. De cette façon, à partir de l’extension Dawn of Steel, les joueurs peuvent construire des fauteuils roulants sur leur CAMP aux côtés du mobilier existant dans le jeu, tels que canapés, lits et autres objets. Leunen, dans le tweet que nous vous laissons en dessous de ces lignes, a montré comment J’ai construit un fauteuil roulant que j’ai placé dans le motel que vous avez créé dans le jeu.

il y a un mois, j’ai posté ceci. Merci beaucoup et excusez mes larmes. @Fallout @bethesda @bethesda_nl #Fallout # Fallout76 pic.twitter.com/VHmy0LRcKO— Kelly (Kel) (@Kytahl) 25 novembre 2020

“Cela me rendra très heureux d’avoir ce petit morceau de moi”

Bien sûr, la demande de Leunen n’a pas tardé à rencontrer l’opposition de certains joueurs. Certains utilisateurs ont fait valoir qu’un fauteuil roulant n’avait aucun sens dans un monde de fantaisie post-apocalyptique. Leunen a donc noté ce qui suit: “Je ne demande pas que mon personnage devienne handicapé. Je demande une chaise que je puisse placer dans mon camp.”. De plus, Leunen a souligné que dans tous les cas, la saga Fallout a déjà des personnages à mobilité réduite, comme c’est le cas du Proctor Ingram de la Brotherhood of Steel.

Nous vous rappelons que Fallout 76 est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Précisément, la Brotherhood of Steel susmentionnée se prépare à arriver dans le jeu en décembre prochain, apportant avec elle nouvelles missions et contenus.