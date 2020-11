Sony Playstation 5 :

Les joueurs de Fallout 76 ont pu accéder à la nouvelle extension gratuite du titre, Aube d’acier, du matin (heure de la péninsule espagnole) de 25 novembre. L’élargissement a eu un lancement prévu le 1er décembre, mais une erreur a conduit Bethesda Game Studios à publier le contenu presque une semaine avant son annonce.

Le 24 novembre, certains Les joueurs Xbox One ont pu télécharger cette mise à jour dédié à la Confrérie de l’Acier, mais incapable d’y accéder, et donc incapable de jouer à Fallout 76. “Nous avons immédiatement recherché des moyens de ramener nos joueurs Xbox dans le jeu dès que possible, mais après discussion, toute l’équipe de BGS était convaincu que Dawn of Steel était prêt“.

Par conséquent, les développeurs ont commencé la maintenance sur toutes les plates-formes qui ont rendu le désert des Appalaches inaccessible pendant environ six heures, après quoi les survivants ont pu accéder à la plate-forme. nouvelle chaîne de quêtes Brotherhood of Steel, explorez des emplacements nouveaux et rénovés et construisez votre propre bunker au CAMP.

Vous devez être de niveau 20 ou plus pour accéder aux nouvelles missions

Les joueurs qui ont personnages de niveau 20 ou supérieur recevront un message radio qui les amènera à Atlas du fort (anciennement Observatoire ATLAS), où le Fraternité d’acier et où ils commenceront une série de missions qui leur feront rencontrer de nouveaux personnages et obtenir de nombreuses armes et armures de cette faction. De plus, ils peuvent construire abris personnalisables dans votre CAMP, bien que deux des trois disponibles soient achetés avec des volumes.

La mise à jour ajoute également des modifications importantes à la conception du jeu, telles que la faim et la soif ne pénalisent plusAu lieu de cela, ils fournissent des améliorations statistiques si le joueur n’a pas faim ou soif; en même temps, plusieurs erreurs jouables et visuelles que vous pouvez consulter dans les notes de patch sont résolues.

Fallout 76 est disponible en PC, PS4 et Xbox One (ces deux dernières versions incluses dans le Xbox Game Pass) depuis novembre 2018. En avril 2020, la première mise à jour majeure a été publiée, Wastelanders, ajout de personnages non-joueurs, conversations avec options de dialogue, etc.