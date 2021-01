Sony Playstation 5 :

Avec le changement d’année, une partie d’Internet est perdue: le support de Flash Player. Le 31 décembre, Adobe a arrêté de distribuer et de mettre à jour le lecteur de navigateur qui est devenu très populaire à la fin des années 90 et au début des années 2000, à la fois pour la création de pages Web interactives et spectaculaires – avec vidéo, animation et son -, publicités et même des jeux vidéo. Une des personnes concernées est FarmVille sur Facebook, qui a été l’un des titres les plus populaires de la dernière décennie sur ce réseau social; Ceux qui souhaitent s’occuper d’une ferme virtuelle peuvent continuer à le faire dans les versions mobiles, où FarmVille 3 sera bientôt disponible.

FarmVille a été lancé il y a 11 ans et est rapidement devenu le jeu Facebook le plus joué, avec 83 millions d’utilisateurs actifs par mois, montrant que cette plateforme pourrait être utilisée pour faire connaître des jeux indépendants créés en Flash. À l’époque, FarmVille a également été critiqué pour être “trop ​​addictif”, et la publication Time l’a qualifiée de l’une des 50 pires inventions des dernières décennies; Le designer Jonathan Blow -Braid, The Witness- l’a critiqué pour avoir été conçu avec une atmosphère négative qui nécessitait d’investir d’énormes efforts pour maintenir la ferme ou abuser des amis sur le réseau social.

Son succès a commencé à décliner en 2012

Après l’explosion de popularité des premières années, où Facebook s’est également développé à un rythme soutenu, en 2012, FarmVille a commencé à perdre des joueurs descendre à la septième position des plus joués sur Facebook; En 2016, il était classé 110, bien que FarmVille 2 soit passé à 42. Avec l’apparition d’autres jeux et mobiles mieux notés avec une puissance qui permet des graphismes plus avancés, le déclin de FarmVille a commencé, obligeant Zynga à rechercher des alternatives telles que sa sortie sur iOS et Android.