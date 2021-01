Sony Playstation 5 :

Nous revenons avec une nouvelle revue de la ventes de jeux au format physique en Espagne, et nous le faisons pour clôturer 2020, avec les ventes de les deux dernières semaines de l’annéeDu 21 au 27 décembre et du 28 décembre au 3 janvier, FIFA 21 sur PS4 était le jeu le plus vendu.

Semaine de vente 52: du 21 au 27 décembre

1. FIFA 21 (PS4)

2. Animal Crossing: Nouveaux horizons (Switch)

3. Just Dance 2021 (Switch)

4. Mario Kart 8 Deluxe (Switch)

5. Spider-Man: Miles Morales (PS4)

6. Minecraft (commutateur)

7. Grand Theft Auto V (PS4)

8. Assassin’s Creed Valhalla (PS4)

9. FIFA 21 (Switch)

10. Épée et bouclier Pokémon (Switch)

Comme d’habitude, à ce moment-là en décembre, il n’y a pas eu de sortie et les jeux les plus vendus sont pratiquement les mêmes que la semaine précédente. Cette semaine FIFA 21 pour PS4 était le best-seller avec presque 25 000 unités vendu, battant de peu Animal Crossing: Nouveaux horizons qui a vendu plus de 22 000 unités, qui a été un différend très disputé ces dernières semaines. De cette façon cette semaine les deux titres ils avaient déjà vendu plus de 320000 unités dans notre pays.

En troisième lieu, nous avons Just Dance 2021 pour Switch, un jeu qui, comme nous l’avons déjà expliqué, commence lentement à son lancement en octobre, mais à l’approche de Noël, il gagne en force et se vend cette semaine 13 000 unités, en ajoutant déjà plus de 60000 unités depuis son lancement. Comme seule nouveauté par rapport à la semaine précédente, nous avons l’entrée de Épée et bouclier Pokémon, qui a déjà vendu en Espagne 415 000 unités. Par curiosité, à sa troisième semaine, Cyberpunk 2077 vendu 3150 unités sur PS4 et 340 sur PC.

Quand il s’agit de consoles Nintendo Switch était à nouveau le best-seller, contrairement aux autres, alors que les nouvelles consoles continuent d’arriver par compte-gouttes, cette semaine 2050 Xbox Series S, 1200 PS5 (1050 avec disque, 150 numériques) et 750 Xbox Series X ont été vendues.

Semaine de vente 53: du 28 décembre au 3 janvier

1. FIFA 21 (PS4)

2. Just Dance 2021 (Switch)

3. Animal Crossing: Nouveaux horizons (Switch)

4. Ring Fit Adventure (Switch)

5. Grand Theft Auto V (PS4)

6. Mario Kart 8 Deluxe (Switch)

7. Minecraft (commutateur)

8. Spider-Man: Miles Morales (PS4)

9. FIFA 21 (Switch)

10. Assassin’s Creed Valhalla (PS4)

Au cours de la dernière semaine de 2020, vous avez trempé vos pieds dans les premiers jours de 2021, FIFA 21 pour PS4 était à nouveau le jeu le plus vendu, clous sur 22 500 unités, approchant 345 000 unités. Just Dance 2021 pour Switch, le jeu de danse Ubisoft, avec 16500 unités est devenu le deuxième best-seller, et Animal Crossing: Nouveaux horizons avec plus de 15 500 unités se tenait très près, sur le point de passer le 350 000 unités depuis son lancement, et étant le jeu Switch le plus vendu en 2020.

D’autres faits intéressants à souligner sont que le jeu d’exercice Aventure en forme d’anneau ajoute déjà plus de 130000 unités depuis son lancement, Spider-Man: Miles Morales La PS4 approche déjà 60 000 unités, et Assassin’s Creed Valhalla pour la même console a déjà dépassé 70 000. Bien qu’il n’apparaisse pas sur la liste, Cyberpunk 2077 a vendu 2450 unités sur PS4 et a déjà atteint 55 000 unités, malgré l ‘”hécatombe”.

Pour clôturer l’année Nintendo Switch était une fois de plus la console la plus vendue, avec la différence habituelle des dernières semaines, alors que de plus en plus de consoles de nouvelle génération continuent d’arriver très peu à peu dans les magasins: Xbox Series S (1750), Xbox Series X (400) et PS5 (400 unités), dans une période en celui qui semble que bon nombre de séries S sont arrivés en magasin.

Dans les prochaines heures, nous vous proposerons les chiffres des consoles et des jeux les plus vendus en 2020, où certaines données vous surprendront.