Maintenant, je sais que vous le savez, FIFA 21 est maintenant disponible sur toutes les plates-formes: il a d’abord été publié sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch, ce dernier avec une édition Legacy, et aujourd’hui le téléchargement de la version a été débloqué. nouvelle génération dans PS5 et Xbox Series X / SBien que ceux qui n’avaient pas le jeu sur les consoles de la génération précédente devront attendre à demain.

Étant disponible sur PS5, les premières comparaisons du jeu entre la nouvelle et la précédente génération de consoles ont déjà commencé à apparaître. Le youtubeur Cycu1, connu pour ses techniques de jeu vidéo comparatives, a partagé une vidéo complète dans laquelle met les versions PS5 et PS4 Pro face à face, montrant quelles sont les principales différences entre les deux. Dans la vidéo insérée sous ces lignes, vous pouvez voir le graphique sauter entre l’une et l’autre.

Dans cette autre comparaison, vous pouvez voir les deux versions pendant votre jeu:

Améliorations de nouvelle génération au-delà des graphiques

Bien que cette vidéo se concentre sur les améliorations graphiques, notamment en comparant les différences dans la modélisation des joueurs et dans l’éclairage, la version de FIFA 21 pour PS5 aura également d’autres types d’améliorations par rapport à la PS4: nous ne parlons pas seulement Les temps de chargement plus courts ou le système public amélioré, mais aussi l’utilisation à faire du réponse hépatique de votre contrôleur, le DualSense, quand il s’agit de représenter la fatigue des footballeurs ou l’affrontement avec les rivaux.

Déjà dans nos impressions de cette version nouvelle génération nous avons souligné que FIFA 21 sur PS5 nous permet “sentir comment la partie droite du contrôleur réagit à ce tir” quand on “fait un tir puissant avec la jambe droite”. Toujours dans notre analyse du jeu, nous disons de cet épisode que “polir suffisamment de choses sur le terrain pour remarquer le changement, surtout grâce au nouveau système de non-marquage et à l’intelligence positionnelle des joueurs “.