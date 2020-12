Sony Playstation 5 :

GAME Espagne a révélé, comme chaque mois, Quels ont été les jeux les plus vendus dans vos établissements dans notre pays. Le protagoniste de novembre dernier était FIFA 21, qui une fois de plus est passé au premier rang après avoir également été couronné en octobre. Mais les joueurs ont également été très chaleureux avec Assassin’s Creed Valhalla, qui occupe la deuxième place; et avec Fortnite: Lot the last Laughter, qui à son tour est à la troisième place.

Top 10 des logiciels les plus vendus (général)

1. FIFA 21

2. Assassin’s Creed Valhalla

3. Fortnite: le dernier pack de rire

Quatre. Super Mario 3D All-Stars

5. Hyrule Warriors: Age of Cataclysm

6. Call of Duty: Guerre froide Black Ops

sept. Animal Crossing: Nouveaux horizons

8. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

9. Dieu de la guerre

dix. GTA V

FIFA 21 a sauté sur le terrain en dernier 9 octobre sur PC et PS4, Xbox One et Switch, arrivée le 4 décembre à PS5 et Xbox Series X / S. Il est devenu la meilleure sortie de 2020 au Royaume-Uni, où il occupe le sommet des meilleures ventes depuis plusieurs semaines consécutives.

En seconde position on découvre Assassin’s Creed Valhalla, un titre devenu le meilleur début de la saga Ubisoft, invitant les joueurs à se plonger dans une histoire mettant en vedette des Vikings. La troisième place est pour le lot Fortnite Le dernier rire, ce qui place le Joker comme l’attraction principale de ce contenu.

Playstation 5

1. Marvels Spider-Man: Miles Morales

2. Assassin’s Creed Valhalla

3. Les âmes du démon

4. Call of Duty Black Ops Guerre froide

5. Godfall

6. Sackboy Une grande aventure!

7. Fortnite: le pack du dernier rire

8. NBA 2K21

9. Mortal Kombat 11

10. Saleté 5

Playstation 4

1. FIFA 21

2. Assassin’s Creed Valhalla

3. Fortnite: le dernier pack de rire

4. Call of Duty Black Ops Guerre froide

5. Marvel’s Spider-Man Miles Morales

6. Dieu de la guerre

7. Grand Theft Auto V: Édition Premium

8. DOOM Eternal

9. The Last of Us Part II

10. Death Stranding

Xbox Series X / S, Xbox One

1. Assassin’s Creed Valhalla

2. FIFA 21

3. Engrenages 5

4. Call of Duty Black Ops Guerre froide

5. Légion des chiens de garde

6. GTA V

7. (Yakuza comme un dragon

8. Red Dead Redemption II

9. Call of Duty Black Ops 4

10. Assassin’s Creed Odyssey

Commutateur Nintendo

1. Fortnite: le dernier pack de rire

2. Super Mario 3D All-Stars

3. Guerriers d’Hyrule – Age of Cataclysm

4. Animal Crossing: Nouveaux horizons

5. Minecraft – Édition Nintendo Switch

6. Ring Fit Adventure

7. Super Mario Odyssey

8. Épée Pokémon

9. FIFA 21

10. Mario Kart 8 Deluxe

Logiciel PC

1. Collection de démarrage Minecraft

2. Age of Empires: édition définitive

3. Age of Empires 2 Édition définitive

4. Microsoft Flight Simulator Premium Deluxe Edition

5. Minecraft Dungeons Hero Edition

6. Château de l’illusion

7. Microsoft Flight Simulator

8. Pro Cycling Manager 2014

9. Total War: Rome – Alexandre

10. Assassin’s Creed Chronicles: Trilogy

Merchandising

1. Pop Figure The Mandalorian: The Child Special Ed. SDCC 2020

2. Figure Assassins Creed Valhalla

3. Peluche bébé Yoda 25 cm

4. Pop Figure Naruto Kaguya Otsutsuki Édition spéciale SDCC 2020

5. Calendrier de l’Avent: Marvel

6. Figurine Fortnite Bash Pop Glam Special Edition NYCC

7. Calendrier de l’Avent: Fortnite

8. Calendrier de l’Avent: Dragon Ball Z

9. Figurine Pop Rick et Morty S6: Rick en costume Mech

10. Packs de personnages LEGO Super Mario