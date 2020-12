Sony Playstation 5 :

FIFA 21 maintient la première place des ventes physiques au Royaume-Uni la semaine dernière. Cela a également coïncidé avec la sortie de la mise à jour pour PS5 et Xbox Series X | S, et la version physique de PS5 – dans tous les cas, les copies de PS4 reçoivent le correctif gratuit. Il est suivi de Call of Duty: Black Ops Cold War et Animal Crossing: New Horizons. C’est aussi une bonne semaine pour les jeux Nintendo Switch, et en fait, au format individuel, les best-sellers sont Animal Crossing et Mario Kart, qui surpassent la version PS4 de FIFA 21.

Dans les derniers jours quelque chose de nouveau a été publié sous le nom d’immortels: Fenyx Rising, qui n’a pas réussi à entrer dans le top dix des jeux les plus vendus – il est juste au numéro 11 – mais nous vous rappelons que cela n’indique que des ventes physiques et il est possible que de nombreux acheteurs aient opté pour le téléchargement numérique. Malgré ses similitudes manifestes avec The Legend of Zelda: Breath of the Wild, la plate-forme la plus populaire n’était pas la console Nintendo -30% – mais la PS5 avec 35% des ventes. Lors de son lancement, il gagnait 40% de moins que Hyrule Warriors: Age of Cataclysm, le dernier jeu de la série mettant en vedette Link.

Peu de nouvelles sur la liste à part quelques augmentations de titres, comme Assassin’s Creed Valhalla qui augmente les ventes de 14% pour se hisser au numéro 4 ou r> Just Dance 2021, qui connaît sa meilleure semaine avec une hausse de 29%.

Top 10 des jeux les plus vendus au Royaume-Uni la semaine dernière

1. FIFA 21

2. Call of Duty: Guerre froide Black Ops

3. Animal Crossing: Nouveaux horizons

4. Assassin’s Creed Valhalla

5. Mario Kart 8: Deluxe

6. Spider-Man de Marvel: Miles Morales

7. Just Dance 2021

8. Minecraft (commutateur)

9. Super Mario 3D All-Stars

10. Avengers de Marvel