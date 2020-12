Sony Playstation 5 :

FIFA 21 est à nouveau le jeu le plus vendu au format physique la semaine dernière au Royaume-Uni et augmente vos ventes de 8%. Assassin’s Creed Valhalla, ancien numéro un, tombe à la deuxième place avec une baisse de 21%, tandis qu’Animal Crossing: New Horizons arrive à la troisième place avec une baisse de 20% des ventes. La liste présente des changements de position, mais toutes les grandes versions physiques sont en vente maintenant, nous n’avons donc aucune nouvelle.

L’une des nouvelles que cette liste hebdomadaire nous laisse est La chute de Cyberpunk 2077 à la huitième place avec une baisse de 57% des ventes. Bien que le titre attendu de CD Projekt RED ait atteint 13 millions d’unités vendues, dont 8 millions de réserves, les effets de la polémique sur ses performances sur les consoles – précisément les copies physiques qui sont collectées ici – et le retour dans les magasins physiques ou numérique, nul doute que la réaction des acteurs affecte les ventes en magasin. Cyberpunk 2077 pourrait avoir un meilleur avenir sur PC et sur de nouvelles consoles, lorsque le jeu est mis à jour avec des améliorations spécifiques pour eux.

Les autres jeux de la liste sont Spider-Man Miles Morales, Just Dance 2021, Super Mario 3D All-Stars et Minecraft dans sa version pour Nintendo Switch. Par curiosité, Mario Kart 8: Deluxe de 2017 s’est vendu de plus en plus chaque année, et en fait ce 2020 a été sa meilleure année en ventes.

Les dix jeux physiques les plus vendus au Royaume-Uni la semaine dernière

1. FIFA 21

2. Assassin’s Creed Valhalla

3. Animal Crossing: Nouveaux horizons

4. Mario Kart 8: Deluxe

5. Call of Duty: Black Ops Cold War

6. Spider-Man: Miles Morales

7. Just Dance 2021

8. Cyberpunk 2077

9. Super Mario 3D All-Stars

10. Minecraft (commutateur)