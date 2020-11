Sony Playstation 5 :

La semaine dernière, les soldes du Black Friday ont eu lieu, une coutume qui s’est déjà répandue dans le monde entier, où des dizaines de jeux – et de consoles – baissent leur prix pendant cette période. Plus d’un million de jeux physiques ont été vendus au Royaume-Uni au cours des sept derniers jours, un chiffre très important bien qu’il représente 20% de moins que les 1,3 million de 2019. Bien sûr, la situation est très différente de l’année dernière, en raison de l’augmentation des ventes de la distribution numérique et de la fermeture de grands établissements dans le pays pour le coronavirus.

FIFA 21 était le jeu le plus vendu de la semaine le Black Friday, bien que Nintendo Switch ait également triomphé avec des jeux et des packs. Les nouvelles consoles, PS5 et Xbox Series X | S sont épuisées au Royaume-Uni et dans le reste du monde – cela se produit également en Espagne – donc aucune d’entre elles n’a pu profiter pleinement de cette période d’achat. Au total, 38% des ventes physiques de Black Friday étaient pour Switch, et Animal Crossing: New Horizons se faufile en troisième position des ventes hebdomadaires suivi de Mario Kart 8: Deluxe, mais a également augmenté les ventes par rapport à la semaine précédente Minecraft sur cette console ou Super Mario 3D All Stars.

Marvel’s Avengers entre à nouveau dans le top 10 avec une hausse de 80%, et Sony a mis en vente deux de ses plus gros jeux PS4 cette année, The Last of Us: Part II et Ghost of Tsushima, respectivement 16e et 23e. Les jeux PS4 ont augmenté de 49% par rapport à la semaine précédente, la plus forte augmentation observée sur les consoles la semaine dernière.

Il y a des jeux qui n’ont pas changé de prix -Principalement parce qu’ils ont été lancés il y a quelques jours- avec de bons résultats, bien qu’ils laissent des places sur la liste. C’est le cas de Call of Duty: Black Ops Cold War, Assassin’s Creed Valhalla ou Spider-Man: Miles Morales.

Les dix jeux les plus vendus au Royaume-Uni la semaine dernière

1. FIFA 21

2. Call of Duty: Guerre froide Black Ops

3. Animal Crossing: Nouveaux horizons

4. Mario Kart 8: Deluxe

5. Assassin’s Creed Valhalla

6. Spider-Man de Marvel: Miles Morales

7. Avengers de Marvel

8. Minecraft (commutateur)

9. Super Mario 3D All-Stars

10. Just Dance 2021