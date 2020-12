Sony Playstation 5 :

Après vous avoir proposé les ventes de lancement des nouvelles consoles, ainsi que leurs jeux, nous revenons avec les ventes de jeux au format physique en Espagne, reprenant là où nous nous étions arrêtés, soit la semaine 43, nous allons donc vous proposer les chiffres de deux semaines consécutives (du 26 octobre au 8 novembre), pour se mettre à jour au plus vite.

Semaine de vente 44: du 26 octobre au 1 novembre

1. FIFA 21 (PS4)

2. Minecraft (commutateur)

3. Pikmin 3 Deluxe (commutateur)

4. Watch Dogs Legion (PS4)

5. Animal Crossing: Nouveaux horizons (Switch)

6. Super Mario 3D All-Stars (Switch)

7. Little Hope (PS4)

8. FIFA 21 Legacy Edition (Switch)

9. Mario Kart 8 Deluxe (Switch)

10. Grand Theft Auto V (PS4)

Cette semaine, plusieurs nouveautés sont entrées dans la liste, et celle qui a obtenu le meilleur classement était Pikmin 3 Deluxe pour Nintendo Switch, une réédition du jeu jusque-là exclusif de la malheureuse Wii U qui a réussi à se vendre environ 5000 unités. L’autre grand lancement de la semaine était Watch Dogs Legion, le troisième volet de la saga du monde ouvert d’Ubisoft qui a fait ses débuts avec des ventes assez faibles: 4500 unités sur PS4 et un peu plus de 300 sur Xbox One.

L’autre jeu qui a fait partie du top 10 était Peu d’espoir, le deuxième volet de l’anthologie d’aventures d’horreur The Dark Pictures, qui s’est vendu à 2200 unités sur PS4 et 250 sur Xbox One. Une autre nouveauté de la semaine qui a manqué de peu la liste était Oddworld: Abe’s Oddysee New N ‘Tasty! pour Switch, avec 1200 unités vendu. La dernière nouveauté de la semaine était Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues, un jeu basé sur la populaire série Netflix qui n’a vendu que 40 unités sur PS4, montrant qu’à ce stade, l’utilisation d’une licence populaire n’est pas une garantie de succès.

Semaine de vente 45: du 2 au 8 novembre

1. Minecraft (commutateur)

2. Super Mario 3D All-Stars (Switch)

3. Animal Crossing: Nouveaux horizons (Switch)

4. FIFA 21 (PS4)

5. Mario Kart 8 Deluxe (Switch)

6. Épée / bouclier Pokémon (Switch)

7. Grand Theft Auto V (PS4)

8. Super Mario Party (Switch)

9. Pikmin 3 Deluxe (commutateur)

10. Super Mario Odyssey (Switch)

Cette semaine, il n’y avait pas de grande nouvelle, et un classique sur la liste toute cette année comme Minecraft pour Commutateur en a profité pour obtenir un surprenant numéro 1, avec un peu plus de 5300 unités, dans une semaine où 8 des 10 titres les plus vendus provenaient de la console Nintendo. Cette semaine et la précédente Switch ont vendu environ 10000 unités en Espagne, un excellent chiffre pour une année qui a dominé confortablement, ce qui se reflète également dans les jeux les plus vendus.

L’une des rares nouveautés notables de la semaine était Dirt 5, qui a réussi à vendre presque 300 unités sur PS4 et 100 unités sur Xbox One, des ventes très faibles pour un grand jeu de voiture, et qui prouve encore une fois que ce genre ne vit pas son meilleur moment, et a perdu la faveur du public il y a longtemps. Une autre nouveauté de la semaine qui a mieux fait est Stardew Valley pour Commutateur avec 700 unités vendues, en tenant compte du fait qu’il s’agit d’un jeu sorti au format numérique il y a trois ans.

Demain, nous passerons en revue les ventes de la semaine du 9 au 15 novembre, où une multitude de jeux ont été mis en vente et il y avait des nouvelles assez importantes sur la liste.