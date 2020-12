Sony Playstation 5 :

Nous continuons notre examen de ventes de jeux au format physique en Espagne, cette fois avec la semaine de 23-29 novembre, celle de Vendredi noir, dans lequel FIFA 21 pour PS4 et Commutateur Nintendo ils étaient les meilleurs vendeurs.

Semaine de vente 48: du 23 au 29 novembre

1. FIFA 21 (PS4)

2. Just Dance 2021 (Switch)

3. Super Mario 3D All-Stars (Switch)

4. The Last of Us Part II (PS4)

5. FIFA 21 (commutateur)

6. Hyrule Warriors: Age of Cataclysm (Switch)

7. Animal Crossing: Nouveaux horizons (Switch)

8. Fortnite: Le dernier rire (PS4)

9. Spider-Man Miles Morales (PS4)

10. Grand Theft Auto V (PS4)

FIFA 21 est le vainqueur du Black Friday

Au cours de cette semaine a été célébré le Black Friday, les jours déjà traditionnels avec une multitude d’offres dans lesquelles on peut trouver de nombreux jeux à prix réduit, comme ce fut le cas avec FIFA 21, qui dans sa version de PS4 Je dois vendre près de 60000 unités, en abaissant son prix à moins de 40 euros, ce qui montre que beaucoup de gens connaissent déjà cette remise d’autres années et devraient acheter la FIFA au cours de cette semaine. Cela s’est produit exactement de la même manière l’année dernière et FIFA 21 pour PS4 a vendu 75 000 unités.

Le deuxième best-seller était Just Dance 2021 pour Commutateur Nintendo, qui, comme nous l’avons expliqué hier, commence faible à son lancement, mais à l’approche de Noël, il gagne en importance dans la liste. Le troisième best-seller était Super Mario 3D All-Stars, qui sans aucune promotion de prix a réussi à vendre plus de 14 000 unités.

Comme entrées fortes dans la liste, nous avons également The Last of Us Part II, qui a baissé son prix à 40 euros et a réussi à vendre 11 000 unités, ce qui l’a aidé à être sur le point de dépasser 180000 unités vendues en Espagne. Certaines des rares nouveautés de la semaine étaient l’édition collector de World of Warcraft: Shadowlands, qui s’est vendue 3000 unités, Pang Adventures pour PS4 qu’est-ce que j’ai vendu 900 unités et Football Manager 2021 pour PC avec 400 unités.

La Nintendo Switch balaie le Black Friday

Après plusieurs semaines de vente de plus de 10000 unités, Commutateur sur ce Black Friday j’ai réussi à vendre près de 50000 unités, un excellent chiffre si l’on tient compte également du fait qu’il n’y avait pas de grande remise, comme d’habitude chez Nintendo. Un chiffre assez similaire à celui de l’année dernière, où il a réussi à vendre près de 55 000 unités. Comme Nintendo l’a officiellement dit récemment, Switch a déjà vendu 1.750.000 unités en Espagne.

En deuxième place et loin derrière nous avons PS4 qu’est-ce que j’ai vendu ms 15 000 unités, bien loin des quelque 80 000 vendus l’an dernier. D’un autre côté PS5 a vendu 2300 unités et Unités Xbox Series X / S 950, les consoles nouvelle génération qui sont épuisées et qui arrivent en magasin.