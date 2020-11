Sony Playstation 5 :

L’Association espagnole du jeu vidéo (AEVI) a publié aujourd’hui son rapport mensuel sur les ventes de jeux vidéo dans les magasins en Espagne au cours du mois d’octobre et il y a un gagnant clair pour le soi-disant beau sport: FIFA 21, qui occupe les deux premières places de la liste avec les versions de PS4 et Xbox One -ms la neuvième place sur Nintendo Switch-. Ensuite, on retrouve les succès habituels de la Nintendo Switch, comme le dernier Animal Crossing, Super Mario 3D All-Stars et Mario Kart 8 Deluxe. Il sera intéressant de voir les données de novembre avec le premier avec les jeux de la nouvelle génération, PS5 et Xbox Series X | S, pour connaître la répartition des ventes pour chaque version dans ces titres qui atteignent deux générations différentes.

1. FIFA 21 (PS4)

2. FIFA 21 (Xbox One)

3. TRAVERSEMENT DES ANIMAUX: NOUVEAUX HORIZONS (Switch)

4. SUPER MARIO 3D ALL-STARS (Switch)

5. MARIO KART 8 DELUXE (Switch)

6. CRASH BANDICOOT 4: IL EST PRESQUE TEMPS (PS4)

7. RING FIT ADVENTURE (interrupteur)

8. MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION (Switch)

9. FIFA 21 (commutateur)

10. STAR WARS: SQUADRONS (PS4)

Jeux les plus vendus en Espagne en octobre sur chaque plateforme

AEVI partage également la liste détaillée des jeux les plus vendus d’octobre sur chaque plateforme.

Jeux PS4

1. FIFA 21

2. CRASH BANDICOOT 4: IL EST PRESQUE TEMPS

3. STAR WARS: SQUADRONS

4. REGARDER LES CHIENS: LEGION

5. GRAND VOL AUTO V

6. MARVEL’S AVENGERS

7. LE DERNIER DES ÉTATS-UNIS PARTIE II

8. TONY HAWK’S PRO SKATER 1 + 2

9. FANTÔME DE TSUSHIMA

10. EFOOTBALL PRO EVOLUTION SOCCER 2021: MISE À JOUR DE LA SAISON

Jeux pour Nintendo Switch

1. TRAVERSÉE DES ANIMAUX: DE NOUVEAUX HORIZONS

2. SUPER MARIO 3D ALL-STARS

3. MARIO KART 8 DELUXE

4. RING FIT ADVENTURE

5. MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION

6. FIFA 21

7. MARIO KART LIVE: CIRCUIT DOMICILE

8. 51 JEUX MONDIAUX

9. SUPER MARIO PARTY

10. NOUVEAU SUPER MARIO BROS. U DELUXE

Jeux Xbox One

1. FIFA 21

2. STAR WARS: SQUADRONS

3. REGARDER LES CHIENS: LEGION

4. CRASH BANDICOOT 4: IL EST PRESQUE TEMPS

5. GRAND VOL AUTO V

6. MARVEL’S AVENGERS

7. RED DEAD REDEMPTION 2

8. MAFIA: TRILOGIE

9. MAFIA: ÉDITION DÉFINITIVE

10. SKATER PRO 1 + 2 DE TONY HAWK

Jeux pour PC

1. FIFA 21

2. MINECRAFT

3. SIMULATEUR DE VOL MICROSOFT

4. SIMULATEUR D’AGRICULTURE 19

5. STAR WARS: SQUADRONS

6. LES SIMS 4

7. CIVILISATION DE SID MEIER VI

8. ANNO 1800

9. LIGUE DE ROCKET

10. TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIÈGE