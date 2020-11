Sony Playstation 5 :

Nous vous aidons à résoudre tous les défis des matchs phares de la semaine en cours dans FIFA 21 Ultimate Team, y compris ceux de l’UEFA.

Nous vous offrons tous les solutions pour les fêtes de fin d’année à partir de la semaine 9 en cours, y compris la semaine 4 de l’UEFA, avec des équipes SBC bon marché afin que vous puissiez relever ces défis directement.

Il est important que nous relevions tous les défis de consolidation d’équipe de match de marque en FIFA 21 Ultimate Team, car grâce à cela, nous allons obtenir de nombreuses récompenses, et la première solution qui nous vient à l’esprit n’est pas toujours la plus appropriée.

Maintenant, nous voulons vous offrir le meilleures solutions SBC bon marché pour tous les matchs de marque de la semaine en cours, Y compris l’UEFA, afin que vous puissiez dépenser le moins de pièces pour surmonter ces défis.

Vous pouvez désormais acheter les maillots officiels de vos équipes préférées

FIFA 21 FUT: Solutions SBC bon marché pour les matchs de marque de la semaine 9, UEFA inclus

Nous vous proposons tout d’abord les solutions de la semaine 9 des matchs de chapiteau:

Milan contre Fiorentina

Exigences du défi:

Minimum un joueur de la série A Minimum 3 joueurs de ligues différentes 5 nationalités maximum Minimum 3 joueurs rares Classement minimum de l’équipe 74 Chimie minimum de l’équipe 75

Récompensez un pack de joueurs mixtes

Modèle avec un coût moyen de 6000 pièces:

Valence vs Atlético de Madrid

Exigences:

Minimum 2 joueurs de LaLiga Santander Maximum 4 joueurs de clubs différents Minimum 3 joueurs de la même nationalité Minimum 1 joueur rare Classement minimum de l’équipe 75 Chimie minimum de l’équipe 75

Récompensez un pack premium de joueurs d’électrum

Gabarit moyen de 8000 pièces:

Borussia Dortmund contre Cologne

Exigences:

Nombre de joueurs du Borussia Dortmund ou Koln: 1 Joueurs de la même ligue maximum 5 Joueurs de la même équipe minimum 3 Joueurs rares minimum 1 Classement minimum de l’équipe 77 Chimie de l’équipe minimum 80

Récompensez une enveloppe d’or géante premium

Modèle d’une moyenne de 8000 pièces:

Chelsea vs Spurs

Exigences:

Minimum 1 joueur de ces équipes Minimum 2 joueurs de Premier League Minimum 5 joueurs de nationalités différentes Minimum 2 joueurs rares Note moyenne de l’équipe minimum 79 Chimie de l’équipe minimum 85

Récompensez un pack de joueurs Prime Electrum

Modèle moyen 8000 pièces:

Nous vous proposons désormais la solution pour les matchs de canopy de l’UEFA:

PSG contre Leipzig

Exigences:

Minimum 1 joueur de ces équipes Minimum 2 joueurs de la même équipe Minimum 1 joueur rare Note moyenne de l’équipe minimum 75 Chimie minimum de l’équipe 75

Récompensez une enveloppe d’or rare

Modèle moyen de 6000 pièces:

Liverpool contre Atalanta

Exigences:

Joueurs de ces équipes minimum 2 Maximum 3 joueurs de la même ligue 1 joueur rare ou de la Ligue des champions Minimum 2 joueurs rares Note moyenne de l’équipe minimum 77 Chimie minimum de l’équipe 80

Récompensez un pack de joueurs mixtes rares

Modèle moyen 7000 pièces:

Maintenant vous avez le solution à tous les matchs phares de la semaine dans FIFA 21 Ultimate Team afin que vous puissiez obtenir toutes les récompenses.

N’oubliez pas que vous pouvez également réchauffer vos moteurs avec notre guide général de FIFA 20, même si nous avons déjà été en avance sur vous de nombreux faits utiles pour jouer à FIFA 21:

Les 100 meilleurs joueurs de FIFA 21 Les 20 meilleurs attaquants de FIFA 21 Les meilleurs gardiens de but de FIFA 21 Les 20 meilleurs défenseurs de FIFA 21 selon l’évaluation (moyennes ou notes) Les meilleurs milieux de terrain de FIFA 21: les milieux de terrain les mieux notés Les meilleurs ailiers de FIFA 21 selon leur note ou moyenne Les meilleurs ailiers de FIFA 21: les joueurs avec la meilleure moyenne ou la meilleure note Les 20 joueurs les plus rapides du monde dans FIFA 21 Les joueurs les plus forts de FIFA 21 Les 20 meilleurs joueurs de LaLiga dans FIFA 21 (joueurs avec meilleure moyenne) Les 20 meilleurs joueurs de Premier League de FIFA 21 selon leurs moyennes Les 20 meilleurs joueurs de Bundesliga de FIFA 21 (joueurs avec les meilleures moyennes) Les 20 meilleurs joueurs de Serie A de FIFA 21 selon leurs moyennes Les 20 meilleurs joueurs de La Ligue dans FIFA 21 (joueurs avec la meilleure moyenne) Mode carrière FIFA 21: promesses jeunes et signatures bon marché Les meilleurs tireurs de coups francs dans FIFA 21 Les joueurs avec la meilleure moyenne de passes dans FIFA 21: les meilleurs Autres passants selon leurs notes Comment réaliser toutes les célébrations de FIFA 21 sur PS4, Xbox One et PC Les meilleures icônes FIFA 21 en fonction de leurs moyennes: notes des meilleurs joueurs de l’histoire Les meilleures équipes bon marché pour débuter dans FIFA 21 FUT Packs en FIFA 21: quels types de packs existe-t-il, quelles cartes peuvent-ils contenir et combien coûtent-ils? FIFA 21: les 12 joueurs les plus testés qui feront la différence dans votre équipe de départ dans FIFA FUT FIFA 21 Web App: trucs et astuces pour tirer le meilleur parti de l’application et commencer à gagner des pièces FIFA Styles de chimie dans FUT FIFA 21: comment ça marche, tous les styles, bonus et meilleures combinaisons Les 25 joueurs qui se sont le plus améliorés de FIFA 20 à FIFA 21: des transferts bon marché de joueurs avec un potentiel Comment faire tous les filigranes et mouvements spéciaux dans FIFA 21 FIFA 21 – les meilleurs jeunes joueurs et promesses avec plus potentiels (transferts bon marché) FUT Champions dans FIFA 21: toutes les récompenses et quand elles sont livrées Jeunes défenseurs dans FIFA 21: les meilleurs transferts pour le mode Carrière FUT FIFA 21 – la meilleure équipe bon marché et testée pour la Premier League et trois bonnes équipes alternatives Les 5 meilleurs attaquants les moins chers et les moins chers que vous pouvez vous connecter à FIFA 21 FUT pour moins de 5K pièces FUT FIFA 21 – La meilleure équipe bon marché et vérifiée pour LaLiga Santander et OT rincer les bonnes équipes FUT FIFA 21: les 100 joueurs les moins chers avec des notes de 81 à 91 Comment augmenter rapidement la fidélité dans FIFA 21 FUT: l’astuce ultime pour l’augmenter rapidement FUT FIFA 21 – la meilleure équipe bon marché et testée pour la Bundesliga et 5 autres bonnes équipes Comment obtenir des points de classement pour les champions FUT dans FIFA 21 FUT FIFA 21 – les 7 meilleures formations et les tactiques les plus efficaces de FIFA Ultimate Team FUT FIFA 21 – les équipes 100K les plus testées pour LaLiga Santander, la Premier League et les agents libres hybrides dans FIFA 21: les 50 meilleurs agents libres que vous pouvez trouver en mode Carrière Tactiques rapides dans FIFA 21 Les joueurs FIFA 21 les moins chers avec une moyenne de 83, 84, 85 et 86 pour compléter facilement les SBC Jeunes milieux de terrain dans FIFA 21: les meilleurs transferts pour les pièces du mode carrière dans FIFA 21: comment tirer le meilleur parti du trading, des modes de jeu plus rentables et beaucoup plus de jeunes attaquants dans FIFA 21: les meilleures signatures pour le mode Ca rrera FIFA 21: les meilleurs joueurs qui mettent fin à leur contrat en 2021 et que vous pouvez signer pour le mode Carrière FIFA 21: comment obtenir des points de compétence dans les Pro Clubs et Volta FIFA 21 FUT: les meilleures équipes de 300 000K coins pour LaLiga, Premier et Hybrid Défis de création d’équipes dans FIFA 21 FUT: comment terminer à peu de frais deux des SBC FUT FIFA 21 les plus rentables – la meilleure équipe bon marché et testée pour la Serie A et 5 autres bonnes équipes FIFA 21 FUT Rulebreaker: quelles cartes sont là, comment Ils fonctionnent et des SBC bon marché que vous pouvez compléter Thrusts dans FIFA 21 FUT: les meilleurs et les moins chers joueurs pour jouer ce rôle clé Comment obtenir de nombreuses pièces dans FIFA 21 FUT avec la méthode Flips de trading Comment gagner des millions de pièces avec le trading de cartes FIFA Rules Breaker 21 mode carrière: les meilleurs transferts que vous pouvez obtenir FIFA 21 FUT: les meilleurs joueurs bon marché pour moins de 50 000 pièces dans chaque position Pourquoi la formation 4-2-3-1 de FIFA 21 est-elle la plus victorieuse? que va-t-il vous donner? – Tactiques de FIFA 21 Tradeo dans FIFA 21: qu’est-ce que les enchères de masse, comment cela se passe-t-il et comment gagner des pièces sans risque avec cela Comment se défendre dans FIFA 21 comme un pro: astuces, astuces et tactiques pour cacher moins de buts Comment toujours marquer du centre dans FIFA 21 Les meilleures équipes de 1 million de pièces à balayer en LaLiga, Hybrid Les meilleures ICÔNES de chaque position et les moins chères pour surmonter les erreurs courantes des joueurs de FIFA 21 FUT Gold