Cinq jours seulement après le lancement de FIFA 21 sa version optimisée pour la nouvelle génération de consoles, PlayStation 5 et Xbox Series X / S, Electronic Arts a partagé avec les joueurs la scène cinématographique du début de la prochaine génération via la chaîne YouTube de la FIFA en Amérique latine.

La vidéo, selon la description de l’éditeur, est destinée à donner un aperçu de la “atmosphère de niveau supérieur” qui aura la version de nouvelle génération. Au-delà, c’est une bande-annonce qui va à l’émotionnel: racontée par une fille dans un anglais britannique parfait, on voit son parcours depuis qu’elle entre avec sa famille pour Anfield, le stade de Liverpool, avant une confrontation contre le PSG.

Le récit nous emmène à travers tunnels de vestiaires, tribunes débordantes de spectateurs, et enfin, sur la pelouse où les joueurs des deux équipes, accompagnés d’enfants, se serrent la main avant la mise en jeu du ballon. Cela nous permet de voir le amélioration de la récréation de certains footballeurs, comme Kylian Mbapp et Trent Alexander-Arnold.

Une version nouvelle génération avec des améliorations au-delà des graphiques

Il y a quelques jours, notre partenaire Sal Gonzlez vous a dit à quoi nous pouvons nous attendre FIFA 21 pour la nouvelle génération de consoles après avoir assisté à une présentation où EA Sports a clairement indiqué qu’il ne s’agissait pas d’une simple amélioration graphique. Amélioré physique de poussée, environnement sonore Les stades sont plus réalistes, le mouvement sera moins mécanique et robotique, et le comportement des joueurs sans ballon est plus varié. A cela il faut ajouter une nouvelle caméra, EA GameCam, inspiré des émissions de football. A cela il faut ajouter le en utilisant le DualSense et les activités PlayStation sur la machine Sony, ainsi que les temps de chargement extrêmement rapides.

FIFA 21 est arrivé sur les tablettes des magasins espagnols le 9 octobre pour PC (qui ne dispose plus de la version nouvelle génération), PS4 et Xbox One. Ceux qui achèteront ces éditions pourront mise à jour gratuite au jeu de PS5 et Xbox Series X / S, Disponible sur 4 décembretant qu’ils le font avant la sortie de FIFA 22. Gardez à l’esprit que le Progrès et achats FUT et Volta Football, mais le reste des données enregistrées sera perdu car elles sont liées à la console.