Aux joueurs de FIFA 21 que sont abonné à Amazon Prime Ils aimeraient entendre les nouvelles que EA Sports a récemment partagées sur ses chaînes officielles et avec lesquelles la société s’est associée. Prime Gaming pour offrir packs de contenu de Équipe ultime totalement gratuit et mensuel. Il s’agit spécifiquement de enveloppes avec diverses récompenses, qui sont disponibles dans les versions de PlayStation, Xbox et PC de FIFA 21.

Débloquez les récompenses # FIFA21 🔓, avec @primegaming. 🔗 Liez vos comptes sur https://t.co/m43Wr7vJun pic.twitter.com/GdjCdlK5nr EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 25 janvier 2021

FIFA 21: Packs mensuels FUT gratuits avec Prime Gaming

Les membres Prime reçoivent du contenu exclusif FIFA 21 Ultimate Team chaque mois pendant 9 mois!

Comme dans les éditions précédentes du simulateur de football EA Sports, un an de plus Les abonnés Amazon Prime peuvent gagner des récompenses gratuites pour l’équipe ultime. Cette fois, l’offre porte sur un total de 9 colis de récompenses qui seront distribuées sur une base mensuelle à partir de maintenant. Il y aura donc une enveloppe gratuite de janvier à août 2021, que tous les joueurs de Prime Gaming peuvent revendiquer.

Il Premier pack Prime Gaming pour FIFA 21 est déjà disponible et voici son contenu:

1 sélection d’éléments de joueur avec HP 81 +. 4 éléments de joueur or rares. * Les éléments de joueur de l’équipe de l’année sont disponibles dans FUT 21 pour une durée limitée.

Comment utiliser les packages Prime Gaming

Pour recevoir ou utiliser ces forfaits simplement avoir un abonnement Amazon Prime actif, qui nous donne donc accès au service Prime Gaming associé, qui est inclus. Si vous avez un abonnement, vous devez entrez ce lien officiel et connectez-vous avec votre compte de Prime Gaming, il vous suffit de suivre les instructions pour demander le forfait de récompenses mensuel. Souviens-toi que tu ne peux que échanger chacun des packs pour une durée limitée. Si vous utilisez Twitch, vous devriez voir une notification sur l’onglet du bouton lorsqu’il y en a une nouvelle à collecter.

Enfin, gardez à l’esprit que le contenu des huit paquets restants est inconnu pour le moment qui sortira tous les mois (bien que l’on s’attende à ce qu’il s’agisse d’objets similaires au premier des packages proposés). Objets Ultimate Team Player disponibles dans les packs peut varier selon le moment le package de récompenses est ouvert.

Nous vous rappelons que si tu as besoin d’aide pour vos jeux FIFA 21 Ultimate Team, vous pouvez vérifier notre large guide avec trucs et astuces idéal pour tirer le meilleur parti du titre EA Sports.

FIFA 21 est un jeu de sport et de football disponible pour PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Nintendo Switch. Si vous souhaitez en savoir plus sur lui, vous pouvez lire notre analyse.