Electronic Arts a donné plus de détails mardi sur la version nouvelle génération de FIFA 21 devrait arriver sur PlayStation 5 et Xbox Series X / S le 4 décembre. Cependant, les joueurs de Le PC continuera avec la même version que les utilisateurs Xbox One et PlayStation 4. La décision a été prise car EA Sports ne voulait pas augmenter le exigences minimales du jeu est compatible, ce qui laissera de nombreux utilisateurs du titre incapables de le jouer.

“Quand on regarde quelle génération [del juego] mis sur PC, nous étudions nos fans et quelles possibilités avaient-ils avec le matériel dont ils disposaient»déclare Aaron MacHardy, producteur du titre, dans une interview avec Eurogamer.« Et nous avons cette information pour comprendre quelle est la puissance du PC dans le monde“.

“Et quand nous étudions cela, pour exécuter le jeu de cinquième génération, vous montrez spécifications minimales ils auraient été à un moment où ils auraient laissé de côté beaucoup de monde incapable de jouer au jeu », explique le producteur.« Nous avons donc pris la décision de conserver la version PC du jeu dans la quatrième génération de la FIFA afin que nous puissions ouvrir des portes et être inclusifs avec tous ceux qui veulent jouer à la FIFA. “

Mise à jour gratuite pour les joueurs PS4 et Xbox One

La version nouvelle génération de FIFA 21 sera gratuit pour ceux qui possèdent le jeu sur Xbox One et PS4, bien qu’avec l’exigence qu’ils le réclament avant la livraison de l’année prochaine, FIFA 22 est mis en vente. améliorations graphiques dans la modélisation des joueurs, l’éclairage et les animations, il y a aussi actualités jouables comme une nouvelle caméra, un ballon qui accompagne le pied du joueur plus longtemps et des améliorations dans les batailles pour le ballon.

Les possibilités des nouvelles consoles sont également utilisées pour offrir des temps de chargement très réduits. De même, on utilise le Fonctionnalités DualSense, le contrôleur PlayStation 5. FIFA 21 est sorti en Espagne le 9 octobre sur PC, PS4 et Xbox One.