FIFA 21 voulait performer un hommage à l’Espagne et à tous les héros de la pandémie de coronavirus, créant pour cela un kit que les joueurs peuvent utiliser FIFA 21 Ultimate Team. Le design vient de la main de l’illustrateur AAlejandro Parrilla, et est disponible pour tous les joueurs, ils doivent surmonter une série de mécanismes dans le jeu pour débloquer de nouveaux équipements. Le lancement de ce design intervient à l’occasion de Journée internationale de la couverture sanitaire universelle.

FIFA 21 rend hommage aux héros du COVID-19

EA SPORTS a voulu ajouter un kit très spécial au titre FIFA 21, qui est disponible à la fois sur PC comme sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X / S. Le design est dédié à la Société espagnole “pour votre engagement à ralentir la progression du COVID-19 en 2020”. En ce sens, la société souhaite souligner ce qui suit: “Avec son inclusion dans le jeu vidéo, FIFA 21 veut remercier la contribution des citoyens et de tous les différents groupes qui avec leurs efforts ont aidé (et continuent de le faire) à combattre la propagation de Covid-19“.

Le nom que le kit a reçu est Héros, et est disponible pour tous les joueurs. De cette façon, tous les utilisateurs ils peuvent l’utiliser dans leurs clubs FUT et faites diffuser ce message avec le hashtag # HroesEnFIFA21. “Travailler sur un projet pour FIFA 21 est déjà une excellente nouvelle, mais dans ce cas, il a été doublement spécial. Concevoir un kit de remerciement inspiré des héros de la pandémie a été une grande motivation », déclare l’illustrateur Alejandro Padilla.

Tous les joueurs peuvent profiter du kit Heroes dans FIFA 21

“Il était important d’identifier les éléments qui représentent le mieux ce que nous avons vécu en tant que société ces mois-ci: les applaudissements, nos maisons et le monde entier résonnent pour la même cause, les héros, les protagonistes, les agents de santé et les agents essentiels qui ont inlassablement affronté les plus difficiles », conclut Padilla.

Souvenons-nous que depuis EA Sports ils ont été très engagé dans la cause depuis les premiers mois de la pandémie. C’est alors qu’ils ont lancé l’initiative Stay at Home. Jouer ensemble; qui offrait aux joueurs la possibilité de se connecter et de jouer les uns avec les autres tout en étant confinés à la maison. De plus, il y avait aussi campagnes de financement en soutien aux personnes touchées par COVID-19.

“EA Sports nous présente un nouvel épisode de la saga FIFA avec améliorations dans la pelouse et avec de nombreux changements dans les modes de jeu “, écrivons-nous dans notre analyse du jeu. Nous vous laissons ici aussi notre guide complet plein de trucs et astuces.