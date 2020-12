Sony Playstation 5 :

Certains utilisateurs de Playstation 5 qui a acheté la version PS4 de FIFA 21 a des problèmes mise à niveau vers l’édition PS5, une erreur dont Electronic Arts est conscient et ils travaillent pour le résoudre. Le cas est similaire à ce que nous avons vu ces dernières semaines avec des titres Ubisoft tels que Assassin’s Creed Valhalla et Watch Dogs Legion.

Les utilisateurs (dont deux membres du personnel de Vandal) voient comment, en se rendant sur le PlayStation Store pour commander la version PS5, elle n’apparaît pas gratuite, mais au prix fort. Lors de la sélection de certaines des multiples éditions du jeu, le message suivant apparaît: “Il y a eu un conflit entre ces produits que vous possédez et le produit que vous essayez d’acheter: FIFA 21”.

Electronic Arts a annoncé ce 3 décembre que le Le programme Double Version a été activé hier jeudi, un jour avant la date prévue, pour certains joueurs, la sortie de la prochaine génération serait donc échelonnée. Dans un message de leur compte de support Twitter, ils disent: «Nous savons que la version PS5 du jeu pose toujours un problème pour certains joueurs. Nous continuons à travailler pour le résoudre. Merci pour votre patience et votre compréhension. “

Salut les fans de FIFA! Nous savons que la version du jeu PS5 est toujours un problème pour certains joueurs. Nous continuons à travailler pour le résoudre. Merci pour votre patience et votre compréhension. – Aide EA (@EAHelp) 4 décembre 2020

Selon EA, les joueurs disposant du simulateur de football sur PS4 et souhaitant revendiquer la version PlayStation 5 ne devraient rendez-vous sur le PS Store pour ajouter l’édition PS5 à votre bibliothèque. «Si vous achetez une copie physique de FIFA 21 sur PlayStation ou Xbox One, vous pouvez télécharger et jouer à FIFA 21 sur PlayStation 5 ou Xbox Series X / S gratuitement à partir du PlayStation Store ou du Microsoft Store une fois le jeu publié», disent-ils sur le Web d’Electronic Arts dédié à la Double Version, dont Madden 21 bénéficie également.

“Si vous achetez une copie numérique de FIFA 21 sur PlayStation 4 ou Xbox One, votre copie de FIFA 21 sur PlayStation 5 ou Xbox Series X / S sera livrée avec la copie de PlayStation 4 ou Xbox One, et vous pourrez télécharger et jouer à FIFA 21 à partir de le PlayStation Store ou le Microsoft Store gratuitement dès sa publication le 4 décembre », ajoutent-ils. Pour demander la version nouvelle génération sur une console sans lecteur de disque avec un jeu acheté au format physique contactez EA.

Aucun problème sur Xbox Series X / S

Le processus de passer de La version Xbox One à Xbox Series X / S ne pose pas de problèmes. Le jeu simplement apparaît dans la bibliothèque comme “Optimisé pour la série X / S” et prêt à être téléchargé, inutile de le réclamer dans le Microsoft Store. Vous pouvez lire nos impressions sur la version nouvelle génération de FIFA 21.