FIFA 21 a déjà une nouvelle équipe de la semaine disponible pour l’Espagne et partout dans le monde. La modalité de Équipe ultime du simulateur de football EA Sports a reçu un nouveau lot et sélection de joueurs dans lequel nous trouvons Salah, Pogba et Son entre autres comme des personnages éminents. N’oubliez pas que ces lettres seront disponibles pour obtenir Seulement pour un temps limité, jusqu’à la prochaine fois Mercredi 17 décembre 2020 à 19 h 00 (en temps péninsulaire espagnol).

Équipe FUT 21 de la semaine 11

Alors vous nous montrons la liste complète des joueurs qui font partie du TOTW cette semaine dans FUT 21; à la fois l’équipe de départ et les remplaçants et réservistes. Ils sont les suivants:

Équipe de départ

GK: Anthony Lopes, 86 ans – Olympique de Lyon.RWB: Kieran Trippier, 85 ans – Atltico Madrid.RB: Juan Cuadrado, 84 ans – Piemonte Calcio.CB: Pablo, 82 ans – Girondins de Bordeaux.LM: Heung-Min Son, 88 ans – Tottenham Hotspur.CM: Sergey Milinkovic-Savic, 87 ans – Latium Rom.CM: Paul Pogba, 87 ans – Manchester United.RM: Otavio, 83 ans – FC Porto.RW: Mo Salah, 91 ans – Liverpool FC.ST: Wilfried Zaha, 86 ans – Crystal Palace.ST: Krystof Piatek, 82 ans – Hertha BSC.

Équipe de remplacement

GK: Ondrej Kolar, 82 ans – Slavia Prag.RB: Hugo Mallo, 82 ans – Celta Vigo.CM: Rafinha Alcantara, 82 ans – Paris Saint-Germain.CDM: Julian Baumgartlinger, 81 ans – Bayer Leverkusen.ST: Youssef El-Arabi, 84 ans – Olympiakos Pirus.CF: Emil Forsberg, 82 ans – RB Leipzig.ST: Ludovic Ajourue, 81 ans – Racing Straburg.

Réservations

GK: Michael Esser, 80 ans – Hanovre 96.CB: Mattias Bjrsmyr, 77 ans – IFK Gteburg.CAME: Emanuel Reynoso, 80 ans – Minnesota.ST: Mickel Le Bihan, 78 ans – AJ Auxerre.ST: Jakov Puljic, 76 ans – Jagiellonia Bialystok.

le Équipe de la semaine (également connu simplement sous l’acronyme TOTW), pour ceux qui ne le savent pas, est un événement qu’EA Sports lance chaque semaine pour donner plus de vie à l’Ultimate Team de FIFA 21. Tous les sept jours grâce à cela, une sélection est mise au jour de l’équipe idéale composé de différents joueurs, ceux qui dans la vraie vie ont performé au meilleur niveau ces derniers jours. Lesdites cartes sélectionnées pour le TOTW recevoir une légère amélioration spéciale dans ses attributs.

Certains des meilleurs TOTW 11 en tête de la Premier League. Disponible maintenant, dans # FUT21. pic.twitter.com/ZNaHl77NO2— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 9 décembre 2020

Nous vous rappelons que si tu as besoin d’aide pour vos jeux FIFA 21 Ultimate Team, vous pouvez vérifier notre large guide avec trucs et astuces idéal pour tirer le meilleur parti du titre EA Sports. Vous y trouverez des articles importants tels que celui de meilleurs joueurs Ce qui est disponible dans cette édition, comment gagner des pièces FUT ou quelles sont les récompenses des packs et leurs prix.

FIFA 21 est un jeu de sport et de football disponible pour PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Nintendo Switch. Si vous souhaitez en savoir plus sur lui, vous pouvez lire notre analyse.