Sony Playstation 5 :

FIFA 21 a déjà une nouvelle équipe de la semaine disponible pour l’Espagne et partout dans le monde. La modalité de Équipe ultime du simulateur de football EA Sports a reçu un nouveau lot et sélection de joueurs dans lequel nous trouvons Man, Kant et Sommer entre autres comme des personnages éminents. Il convient de rappeler que ces lettres seront disponibles pour obtenir Seulement pour un temps limité, jusqu’à la prochaine fois Mercredi 25 novembre 2020 à 19 h 00 (en temps péninsulaire espagnol).

Équipe FUT 21 de la semaine 8

Alors vous nous montrons la liste complète des joueurs qui font partie du TOTW cette semaine dans FUT 21; à la fois l’équipe de départ et les remplaçants et les réservistes. Ils sont les suivants:

Équipe de départ

Sommer: (Borussia Mnchengladbach) – GK – 87Denayer: (Olympique de Lyon) – CB – 82Dumfries: (PSV Eindhoven) – RB – 82Mrio Rui: (Naples) – LB – 82Kant: (Chelsea) – CDM – 89Goretzka: (Bayern Munich) – CM – 86Vidal: (Inter Milan) – CM – 85Hakimi: (Inter Milan) – RM – 85Homme: (Liverpool) – LW ​​- 91Distingué: (Naples) – LW ​​- 86Mahrez: (Manchester City) – RW – 86

Équipe de remplacement

Marshall: (Comté de Derby) – GK – 79Coufal: (West Ham) – RB – 82Kucka: (Parme) – CM – 81Ayew: (Ville de Swansea) – CAM – 81Szoboszlai: (RB Salzbourg) – CM – 81Alex Teixeira: (Jiangsu Suning) – ST – 82Batshuayi: (Palais de cristal) – ST – 82

Réservations

Bedeau: (Scunthorpe United) – CB – 68Mizunuma: (Yokohama Marinos) – RM – 77Pandev: (Gênes Cricket) – ST – 79Nagasawa: (Vegalta Sendai) – ST – 76Kamara: (Randers FC) – ST – 75

le Équipe de la semaine (également connu simplement sous l’acronyme TOTW), pour ceux qui ne le savent pas, est un événement qu’EA Sports lance chaque semaine pour donner plus de vie à l’Ultimate Team de FIFA 21. Tous les sept jours grâce à cela, une sélection est mise au jour de l’équipe idéale composé de différents joueurs, ceux qui dans la vraie vie ont performé au meilleur niveau ces derniers jours. Lesdites cartes sélectionnées pour le TOTW recevoir une légère mise à niveau spéciale dans ses attributs.

SI Homme

89 @nglkante

Et des améliorations pour les gars OTW de @ Inter 🙌 # TOTW8 est maintenant disponible dans # FUT21 pic.twitter.com/hSPk8DLGKG— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 18 novembre 2020

Nous vous rappelons que si tu as besoin d’aide pour vos jeux FIFA 21 Ultimate Team, vous pouvez vérifier notre large guide avec trucs et astuces idéal pour tirer le meilleur parti du titre EA Sports. Vous y trouverez des articles importants tels que celui de meilleurs joueurs Ce qui est disponible dans cette édition, comment gagner des pièces FUT ou quelles sont les récompenses des packs et leurs prix.

FIFA 21 est un jeu de sport et de football disponible pour PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Nintendo Switch. Si vous souhaitez en savoir plus sur lui, vous pouvez lire notre analyse.