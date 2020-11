Sony Playstation 5 :

FIFA 21 est maintenant disponible en Espagne et dans le monde pour PC et consoles de la génération ancienne et actuelle. Alors que les joueurs profitent de l’expérience de football que procure ce titre, il y a une personne qui n’est pas du tout satisfaite du jeu: c’est la superstar Zlatan Ibrahimovic, joueur actuel de l’AC Milan, qui affirme qu’EA utilise son nom et son visage dans le jeu sans sa permission. L’entreprise, pour sa part, s’est appuyée sur l’accord que vous avez avec FIFPro, une organisation qui agit en tant que représentant mondial des footballeurs professionnels.

FIFA 21: L’histoire d’Ibrahimović et EA

“Qui a autorisé FIFA EA Sports à utiliser mon nom et mon visage?”, a demandé Zlatan Ibrahimovic, 39, mentionnant directement l’organisation FIFPro. “Je ne sais pas que je suis membre de la FIFPro Et, si je le suis, ils m’ont mis là-bas sans aucune connaissance des faits par une étrange manœuvre. Je suis sûr que je ne laisse jamais la FIFA ou la FIFPro m’utiliser pour gagner de l’argent“.

Le joueur a ensuite ajouté ce qui suit: “Quelqu’un a fait un profit sur mon nom et mon visage sans aucun accord pendant toutes ces années. Il est temps d’enquêter “, a-t-il décidé. La question est que EA et Konami – qui développe la saga PSE – négocier les licences d’utilisation des joueurs via FIFPro chaque annéetandis que les équipes et les ligues sont négociées indépendamment.

Quelqu’un fait des bénéfices sur mon nom et mon visage sans aucun accord toutes ces années.

Il est temps d’enquêter – Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 23 novembre 2020

Réponse d’Electronic Arts

En réponse aux commentaires d’Ibrahimović, Electronic Arts a envoyé une déclaration notant ce qui suit: “EA Sports FIFA est le premier jeu vidéo de football au monde et, pour créer une expérience authentique année après année, Nous travaillons avec de nombreuses ligues, équipes et talents individuels pour garantir les droits d’image des joueurs afin de les inclure dans notre jeu. “

En ce sens, ils soulignent leur accord avec la FIFPro pour cela: “L’une de ces entités est le représentant mondial des joueurs de football professionnels, la FIFPro, qui s’associe à un large éventail de concédants de licence pour négocier des accords qui profitent aux joueurs et à leurs syndicats. “Il convient de noter que, mois avant Après la sortie de FIFA 21 sur le marché, Electronic Arts a annoncé son accord avec les deux équipes de Milan: AC Milan et Inter Milan. Cet accord vous permet l’utilisation du kit, des joueurs et du stade de l’AC Milan dans le jeu vidéo.

“Il est temps d’enquêter”

Les propos d’Ibrahimović ne sont pas non plus passés inaperçus par d’autres stars du football: l’ailier des Spurs, Gareth Bale, voulait également accompagner Ibrahimović dans sa croisade particulière, demandant également une enquête: “Intéressant … Qu’est-ce que la FIFPro? 🤔 #TimeToInvestigate “

. @ Ibra_official Intéressant … qu’est-ce que @FIFPro? 🤔 # TimeToInvestigate – Gareth Bale (@ GarethBale11) 23 novembre 2020

Nous avons récemment entendu la nouvelle que l’ancien footballeur professionnel David Beckham est devenu un ambassadeur de FIFA 21, apparaissant dans FUT et Volta. Une pièce qui a été très lucrativeSelon The Mirror, Beckham aurait remporté un contrat de 40 millions de livres sterling sur trois ans pour être apparu sur FIFA 21.