Le film Uncharted a terminé le tournage en octobre et est actuellement en post-production. Bien qu’il semble que nous devions encore attendre un peu sa première bande-annonce, le compte officiel sur Twitter a révélé quatre nouvelles images centrées sur des reliques ou des objets de l’aventure du jeune Nathan Drake, joué par l’acteur Tom Holland -Spider-Man dans l’univers Marvel-. En eux, nous pouvons voir une carte, une croix avec des bijoux qui s’avère être la clé d’un artefact et une figure quelque peu endommagée de Saint-Jacques-de-Compostelle – une partie du film a été tournée en Espagne et nous savons qu’Antonio Banderas a un rôle dans cette histoire. La date de sortie pour le moment est le 16 juillet 2021.

Une nouvelle année. Une nouvelle aventure vous attend. #UnchartedMovie pic.twitter.com/iHiKm6OWpy— Uncharted (@unchartedmovie) 1er janvier 2021

Holland sera accompagné de Mark Wahlberg dans le rôle de Victor Sully Sullivan, l’ami et mentor de Drake, qui sera celui qui apprendra au jeune protagoniste tous les secrets et dangers de ce métier. Antonio Banderas, Sophia Ali et Tati Gabrielle ont des rôles qui n’ont pas été confirmés, même si l’on soupçonne l’acteur espagnol de jouer le méchant dans une aventure. Ruben Fleischer -Venom- est le réalisateur de l’adaptation inspirée du jeu Naughty Dog -Aucun en particulier, le script est original- après quelques changements au cours des dernières années depuis l’annonce de la production.

The Last of Us sera également adapté, mais cette fois une série sur HBO

Le premier jeu Uncharted a démontré le potentiel de la série et les premières informations sur un film sous licence ont commencé à émerger. Wahlberg est apparu lié à l’adaptation depuis 2010, tandis que Holland l’a fait en 2017 après son succès dans les films actuels de Sony et de Marvel Spider-Man. Cependant, la pandémie de COVID-19 a été franchie lors du tournage depuis mars et l’enregistrement a été déplacé en juillet.

Ce film Uncharted n’est pas la seule adaptation basée sur les licences de Naughty Dog. HBO prépare une série de The Last of Us avec le créateur de Tchernobyl et Neil Druckmann de Naughty Dog impliqués dans le projet. Aucun acteur n’a été annoncé pour les rôles principaux, Ellie et Joel..