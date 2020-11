Sony Playstation 5 :

Square Enix annonce que les joueurs espagnols et internationaux de Final Fantasy XIV: Shadowbringers pourront profiter du mise à jour 5.4 le suivant 8 décembre. Le patch est intitulé Futures réécrit, et suppose une continuation de l’histoire que les missions principales des Shadowbringers ont commencé. L’entreprise a soumis un nouvelle bande-annonce, tout en détaillant le contenu de cette mise à jour et annoncer un événement en direct pour le prochain février.

Mise à jour réécrite de Final Fantasy XIV: Futures

le patch 5.4 de Final Fantasy XIV: Shadowbringers comprend mises à jour importantes et nouveau contenu pour les joueurs de PC, Mac, PlayStation 4 et PlayStation 5, plateforme sur laquelle le jeu sera rétrocompatible. En revanche, les joueurs qui sont nouveaux venus dans ce MMORPG pourront profiter un essai gratuit étendu avec tout le contenu A Realm Reborn et l’extension Heavensward.

De cette façon, la première chose que nous découvrons dans la mise à jour 5.4 est l’arrivée de nouvelles missions de la campagne principale: “Avec le sort du Premier assuré, les Scions achèvent leur retour tant attendu à la Source. Mais dans les pages de l’histoire du nouvel avenir vers lequel ils se tournent maintenant, Trouveront-ils un hymne à l’espoir écrit … ou une vague de désespoir?“, détaille Square Enix.

De nouvelles missions, un donjon de raid, un boss conçu par Tetsuya Nomura et bien plus

D’autre part, ils peuvent profiter La promesse d’Eden– Ceci est le troisième chapitre de ces donjons de raid à 8 joueurs, qui cherche à continuer l’histoire de Ryne et de sa mystérieuse compagne Gaia. La mise à jour 5.4 apporte de nouvelles batailles difficiles, notamment un nouveau patron Conçu par le réalisateur de Kingdom Hearts et vétéran de la série Final Fantasy, Tetsuya Nomura, disponible sur les difficultés normales et sauvages.

Nous vous laissons ensuite avec les notes de patch, afin que vous preniez note de toutes les nouveautés que cette mise à jour apporte:

Mises à jour dans Chronicles of a New Era – The Sorrow of Werlyt: Les joueurs peuvent continuer à essayer de contrecarrer le développement de la machine de guerre de l’Empire aux côtés de Gaius après avoir éliminé l’arme saphir. Cependant, des informations récemment découvertes font référence à un autre ennemi qui se cache dans l’ombre: l’arme d’émeraude.Nouveau défi: Castrum Marinum: Une fois que l’existence d’une machine de guerre avec le nom de code «Esmeralda» a été confirmée, il incombe aux Warriors of Light de mener une attaque préventive avant que cette menace ne se déchaîne sur le monde. Les joueurs pourront affronter l’arme émeraude en difficulté normale et extrême.Nouveau donjon: la relique de Matoya: Les joueurs peuvent explorer l’ancien atelier d’Archon Matoya aux côtés d’autres aventuriers ou avec un groupe de personnages non jouables en utilisant le système Trust.Nouvel essai irréel: le nombril (irréel): Les aventuriers au-dessus du niveau 80 affronteront la prochaine version renforcée de l’un des Primevals dans la mise à jour 5.4, Titan, offrant un nouveau défi et une chance de gagner des prix exclusifs.Nouveau “mode Explorateur”: Ce nouveau mode de jeu permet aux joueurs de prendre des photos tout en traversant les donjons Shadowbringers sans rencontrer d’ennemis. Les joueurs peuvent également invoquer des montures et des serviteurs dans les donjons et utiliser ce mode pour prendre de meilleures photos.Mises à jour de Ocean Fishing: Deux nouvelles routes de pêche seront ajoutées dans les régions de Black Shroud et de Dravania, ainsi que d’autres mises à jour.Mise à jour des instruments: le violon a été inclus parmi les instruments qui peuvent être joués.Mises à jour de Triple Triad: Le jeu de cartes populaire a subi plusieurs mises à jour et améliorations, y compris des mises à jour de l’interface utilisateur, des règles de construction de deck plus faciles pour les nouveaux arrivants et de nouveaux tournois. De plus, les joueurs peuvent désormais créer leurs propres tournois personnalisés pour jusqu’à 8 joueurs dans lesquels ils peuvent personnaliser les règles du jeu.Mises à jour des créateurs et des collectionneurs: des ajustements ont été apportés à certaines actions de fabrication, les systèmes de réduction de l’éther et les objets de collection des collectionneurs ont été réorganisés, entre autres choses qui arriveront dans le patch 5.41.Mise à jour Ishgardian Restoration (patch 5.41): La quatrième et dernière phase de la restauration du Saint-Siège d’Ishgard est sur le point de commencer, dans laquelle les joueurs devront travailler ensemble pour achever la restauration de leur monde.Mettre à jour “Save the Queen” (patch 5.45): Le chapitre suivant de “Save the Queen” continue l’histoire écrite par le célèbre concepteur de jeux Yasumi Matsuno (FINAL FANTASY Tactics, FINAL FANTASY XII). La mise à jour comprendra également le nouveau Delubrum Reginae, un contenu de combat à grande échelle avec un mode normal pour 24 joueurs et un mode de difficulté sauvage pour 48 joueurs. Améliorations des armes de résistance (mise à jour 5.45): Les joueurs qui terminent la série de quêtes Sauver la reine dans la mise à jour 5.45 peuvent continuer à améliorer leurs armes de résistance de deux niveaux supplémentaires. Le deuxième niveau d’améliorations permettra également aux joueurs de personnaliser certains paramètres d’armes en fonction de leur style de jeu.Mise à jour pour Blue Mage (Patch 5.45): Ce commerce limité recevra un certain nombre d’améliorations, y compris une augmentation au niveau 70, une nouvelle magie bleue pour apprendre des ennemis, de nouveaux équipements spécifiques à la classe et des ajouts au Blue Wizard’s Journal.Mise à jour des outils Skysteel (patch 5.45): Les disciples de la Terre et de la Main pourront encore améliorer leurs outils Skysteel pour aider à l’artisanat et à la collecte.Ajustements dans les actions PvE et PvP, l’ajout de confrontations rapides à Doman Mahjong, un nouveau donjon avec des trésors , de nouveaux skins d’interface utilisateur, et plus encore.

Événement de février annoncé par Naoki Yoshida

D’autre part, les joueurs peuvent fixer l’un de leurs premiers rendez-vous sur le calendrier de l’année à venir: le 6 février 2021 il y aura une émission dédiée à fournir des informations sur Final Fantasy XIV. Comme annoncé par le réalisateur et producteur Naoki Yoshida. “Offre les dernières informations et actualités sur le titre “, précisent-ils dans le communiqué de presse. Les détails sur quand et où il sera possible de suivre l’événement seront disponibles plus tard.