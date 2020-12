Sony Playstation 5 :

Final Fantasy VII et Final Fantasy VIII Remastered arrivent ensemble dans un pack pour Nintendo Switch, en version physique, pour un prix de 39,99 euros. De plus, Koch Media a également annoncé le lancement du jeu vidéo Final Fantasy VIII Remastered solo et physique pour PlayStation 4, Au prix de 19,99 . De cette façon, les fans de la saga pourront se souvenir de ces deux grands chapitres de l’histoire à la fois sur la plate-forme hybride de Nintendo et sur la PlayStation passée.

Final Fantasy: une saga qui continue de nous accompagner

Final Fantasy VII, considéré comme un “classique intemporel”, permet aux fans de accompagner Cloud Strife et son groupe d’alliés dans leur croisade contre la Shinra Electricity and Energy Company. Le titre, en plus d’avoir un récit qui a su éblouir des légions de fans, offre également les fonctionnalités suivantes dans sa version améliorée:

Mode vitesse x3: Jouez à une vitesse trois fois plus rapide.Aucune rencontre: Les joueurs peuvent désactiver les batailles pour profiter de l’histoire sans interruption. Même si les rencontres avec des ennemis sont désactivées, vous pouvez toujours profiter des batailles qui font partie de l’histoire. Mode de combat amélioré

Deux versements mythiques de Final Fantasy arrivent sous forme physique sur Switch et PS4

Par contre, on découvre Final Fantasy VIII Remasterisé: le titre nous invite à nous mettre dans la peau du Recrutez SeeD Squall Leonhart et la guerrière de la résistance Rinoa Heartilly. Ensemble, ils se battront pour sauver le monde de la nation militaire de Galbadia. Cette version remasterisée comprend également un certain nombre d’améliorations que nous décrivons ci-dessous:

Aide au combat: Il comprend la possibilité d’avoir le VIT et le compteur BTC au maximum et de pouvoir activer les limites à tout moment.Aucune rencontre: Une option sans rencontrer l’ennemi qui permet aux joueurs de profiter de l’histoire sans interruption. Même si les rencontres avec des ennemis sont désactivées, vous pouvez toujours profiter des batailles qui font partie de l’histoire.Mode vitesse x3: Jouez à une vitesse trois fois plus rapide.

Nous vous rappelons que le double pack qui comprend FF7 et FF8 Remastered pour Nintendo Switch est désormais disponible au prix de 39,99 euros; D’autre part, la version physique de FF8 Remastered pour PS4 peut également être achetée maintenant pour un prix recommandé de 19,99 euros.