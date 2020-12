Sony Playstation 5 :

Contenu sponsorisé.

Chaînes de magasins GAME Espagne a annoncé sa nouvelle offre à l’occasion de sa campagne Offres de l’Avent. Cette fois, et seulement pour aujourd’hui, les joueurs pourront se procurer Final Fantasy 7 Remake édition deluxe pour un prix de 34,95 (son prix habituel est de 89,95). Grâce à ce calendrier de l’Avent GAME spécial, les joueurs peuvent réclamer une offre incroyable chaque jour. Par exemple, hier, vous pourriez obtenir Super Smash Bros. Ultimate pour 39,95 euros; Demain, nous devrons découvrir quel sera le prochain titre à prix réduit.

Final Fantasy 7 Remake Deluxe Edition – Contenu

Cette version édition deluxe comprend toute une série de contenus supplémentaires que nous détaillons ci-dessous:

Set sur deux disques.Hardcover art book.Soundtrack (sélection de piste) .STEELBOOK par SEFIROT.DLC “Dark matière Invocation of CACTILIO”.

D’autre part, les joueurs recevront des cadeaux exclusifs du JEU: figurine en acrylique et affiche recto-verso.

“Nous analysons FFVII Remake, un remake spectaculaire et passionnant avec lequel revivez avec style le début de l’un des jeux les plus importants et les plus appréciés de l’histoire“, nous écrivons notre analyse. Nous vous rappelons que le jeu est disponible dans les magasins physiques et sur le site GAME. D’autre part, le Partie 2 Le jeu a été affecté par le coronavirus, mais pas sur le long terme.