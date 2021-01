Sony Playstation 5 :

Si hier nous avons découvert que Square Enix avait enregistré de nouvelles marques apparemment liées à l’univers de Final Fantasy VII, aujourd’hui une nouvelle rumeur a émergé qui indique que Final Fantasy VII Remake pourrait finir par arriver sur PlayStation 5 avec une version native pour cette console, ce qui implique qu’il recevra toutes sortes d’améliorations visuelles et de performances, comme nous l’avons vu récemment avec des jeux comme Spider-Man Remastered.

Une annonce apparemment à venir

Être un peu plus précis, les informations proviennent cette fois de Navtra, un utilisateur des forums ResetERA qui a avancé l’année dernière tout ce qui concernait Final Fantasy XVI juste avant son annonce, touchant des détails très précis qui semblent lui donner une certaine crédibilité.

Comme il l’a commenté, Il espère que cette nouvelle version de Final Fantasy VII Remake sera annoncée très prochainement, bien qu’il ne puisse pas garantir une certaine date pour cela ou donner plus de détails.. Comme vous pouvez l’imaginer, cette petite certitude sur les dates est due au fait que la situation pandémique que nous vivons actuellement entraîne toutes sortes de changements dans les horaires des entreprises, donc l’annonce pourrait être retardée.

Un remake ambitieux

Remake de Final Fantasy VII initialement sorti exclusivement pour PlayStation 4 l’année dernière, nous permettant de redécouvrir l’inoubliable aventure du Cloud avec une toute nouvelle section audiovisuelle et jouable. Il s’agit de la première partie d’un projet ambitieux ce qui ne nous permettra de jouer que la section de l’histoire qui se déroule dans Midgar.

Si vous voulez en savoir plus, nous vous encourageons à jeter un œil à notre analyse, où nous lui avons attribué une note exceptionnelle et affirmé que “c’est ce jeu dont les fans rêvent depuis tant d’années en termes narratifs, jouables et audiovisuels”. Bien sûr, si vous souhaitez tout compléter et en tirer le meilleur parti, nous avons également un guide complet.