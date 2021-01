Sony Playstation 5 :

Xbox Game Pass va perdre certains titres très importants et recommandés. Final Fantasy XV Royal Edition ou Gray sont quelques-uns des jeux qui quitteront le service sous peu.

L’un des piliers de base de Xbox actuellement est son service d’abonnement. Xbox Game Pass a acquis la réputation d’être l’un des services de jeu les plus populaires et les plus complets à l’heure actuelle. et représente une excellente option pour profiter d’un bon nombre d’œuvres.

Chaque mois, de nouveaux jeux arrivent dans leur catalogue. Cependant, comme d’autres services de streaming, plusieurs titres ont également tendance à quitter la plateforme chaque mois après avoir été disponibles pendant un certain temps. Ce 31 janvier, un nombre important de jeux quittent le Xbox Game Pass, dont beaucoup sont presque essentiels.

Par conséquent, avant d’entrer dans le nouveau mois, vous pouvez toujours profiter de l’occasion pour tirer le meilleur parti de Grey, Indivisible ou Final Fantasy XV dont l’édition dans Game Pass est la Royal Edition. Gris est terminé en quelques heures et est l’un des représentants espagnols de la plus haute qualité, par exemple.

Avec un catalogue de centaines de titres, Xbox Game Pass est votre meilleure option pour jouer de nos jours si vous souhaitez dépenser peu d’argent. Le premier mois ne coûte que 1 € et il y en a deux de plus en cadeau sans permanence.

Alors maintenant, vous le savez, profitez maintenant pour profiter pendant que vous pouvez de toutes ces propositions de poids qui ont été plébiscitées par la critique et le public. Ensuite, nous vous laissons avec le liste complète des jeux sortant du Xbox Game Pass et de leurs plates-formes.

Final Fantasy XV Royale Edition (Consoles) Final Fantasy XV Windows Edition (PC) Gris (PC) Indivisible (Consoles et PC) Sea Salt (Consoles et PC) Death Squared (Consoles) Death’s Gambit (PC) Reings Game of Thrones (PC) Fish Sim World Pro Tour (Consoles et PC)

Mais tout n’est pas abandon et c’est que Control a récemment annoncé son arrivée sur Xbox Game Pass pour PC dans quelques jours avec un spot amusant. Ces derniers jours, on a appris que Microsoft entretenait des contacts avec les principaux éditeurs pour inclure leurs jeux sur Xbox Game Pass.