Football Manager 2021 sortira en novembre dernier sur PC et en décembre avec leurs versions respectives pour Xbox Series X / S, Xbox One et Nintendo Switch, mais pas sur PS4 ou PS5. Et, bien que peu de temps se soit écoulé depuis son lancement, cet épisode de la saga de simulation de football a déjà atteint un million d’exemplaires activés, et cela uniquement dans sa version de Steam pour ordinateurs.

A été le sien Miles Jacobson, directeur de Football Manager 2021, qui a partagé ces chiffres sur son compte Twitter personnel. La chose intéressante n’est pas seulement que le nouveau jeu a déjà atteint un million d’exemplaires vendus, mais aussi C’est la partie la plus rapide de la saga Football Manager. Un disque pour lequel Jacobson a tenu à remercier les fans.

À un moment donné hier, # FM21 est devenu notre série de jeux la plus rapide à atteindre 1 million d’exemplaires activés.

Je suppose que vous en avez pour votre argent, car plus de 900 000 d’entre vous y ont joué la semaine dernière!

J’espère que vous trouvez un peu de réconfort et de compagnie dans le monde du jeu dans lequel vous vous échappez.

x— Miles Jacobson (@milesSI) 3 janvier 2021

Une livraison complète qui convainc ses fans

Football Manager 2021 n’est pas seulement un succès commercial, mais aussi des joueurs éblouissants qui ont pénétré son expérience: selon Jacobson lui-même, plus de 900 000 personnes Ils ont joué ce titre la semaine précédant le 3 janvier, un ratio qui n’est pas du tout mauvais compte tenu de leur nombre d’exemplaires activés. «J’espère que vous trouvez un peu de confort et de camaraderie dans le monde du jeu auquel vous vous échappez., a fini par dire le directeur de cet épisode.

Déjà dans notre analyse nous en disions qu’il s’agissait “d’une nouvelle édition de un titre énorme, gigantesque en termes d’expérience et de données manipulées, qui se veut la référence absolue en management sportif. En fait, si vous nous permettez le truisme, c’est le cas. Version après version s’est efforcée d’offrir une dynamique de jeu réaliste et complète, très concentré sur les grands fans de la série et les grands amateurs de football “.