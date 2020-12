Sony Playstation 5 :

Bonne nouvelle pour Utilisateurs de PC avoir de vieilles équipes et jouer Fortnite: Battle Royale. Epic Games a récemment annoncé qu’à partir d’aujourd’hui, 15 décembre de 2020, son jeu à succès recevra en Espagne et dans le monde entier un mode de performance de phase Alpha pour améliorer la stabilité du FPS et réduire l’utilisation de la mémoire. Ce mode, confirmé par l’entreprise, est disponible pour la plupart des utilisateurs et n’est compatible qu’avec la version Battle Royale et mode créatif.

Découvrez le mode Performance! Dans la prochaine mise à jour, Fortnite offrira de meilleures performances en sacrifiant la qualité visuelle pour réduire l’utilisation de la mémoire et alléger la charge sur le processeur et le GPU en augmentant le FPS de votre PC. Apprenez à le configurer https://t.co/ydYqo4MVMg— Fortnite_ES (@Fortnite_ES) 14 décembre 2020

Comment fonctionne le mode de performance de Fortnite sur PC

Le mode Performance est rendu possible en réduisant la qualité visuelle dans le jeu pour augmenter le nombre d’images par seconde, et constitue un excellent moyen pour les utilisateurs de se lancer et de profiter du jeu.

L’idée de ce mode de performance est simple et facile à comprendre; vise à alléger la charge du jeu pour le rendre fluide et stable. Epic a conçu un mode performance pour tous les PC qui répondre aux spécifications minimales de Fortnite. Ce mode peut être sélectionné dans le menu des paramètres dans le jeu lui-même (en fait, la société dit que les utilisateurs qui ont un ancien matériel recevront un avertissement pour essayer ce mode comme moyen recommandé de profiter du jeu).

le avantages du mode performance pour les PC plus anciens sont les suivantes:

Offre Amélioration des performances assez important en réduisant la qualité visuelle pour diminuer l’utilisation de la mémoire et alléger la charge sur le processeur et le GPU. Idéal pour les joueurs avec paramètres de faible adaptabilité ou du matériel moins puissant. Rendez le jeu meilleur que jamais et maintenez fréquence d’images par seconde le mode performance peut allumer ou éteindre à tout moment dans le menu des paramètres du jeu et redémarrer le jeu.

De Epic, ils nous rappellent également qu’il existe certaines exigences matérielles qui peuvent offrir une expérience plus fluide avec le mode performance, comme avoir un SSD ou un minimum de 6 Go de RAM, permettant au jeu de mieux s’adapter à la mémoire et de réduire ainsi les saccades et les coupures. Il n’est pas non plus nécessaire d’avoir un GPU dédié, mais cela aidera à équilibrer la charge du système et offrira une expérience beaucoup plus fluide.

Économiser de l’espace sur le disque dur

D’autre part, Epic Games a également annoncé qu’avec l’arrivée du mode performance, les joueurs PC pourront également désactiver les textures haute résolution via la page des options d’installation de la plateforme Epic Games. Ce supprimer environ 14 Go contenu haute résolution et rendra la taille finale du jeu seulement 17 Go une fois tous les composants optionnels supprimés.

Pour les joueurs avec des paramètres moins adaptatifs ou qui jouent à des résolutions inférieures, ce changement peut économiser beaucoup d’espace de disque sans perdre beaucoup de qualité. Les pas à suivre pour désactiver les textures haute résolution sont les suivantes:

1. Ouvrez la plateforme Epic Games.2. Cliquez sur Bibliothèque.3. Trouvez Fortnite et cliquez sur les trois points qui apparaissent à côté.Quatre. Cliquez sur Options.5. Cochez la case à côté de Utiliser des textures de haute qualité.

Fortnite est un Battle Royale gratuit pour PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Nintendo Switch et appareils Android et iOS, vous pouvez lire notre analyse et visitez notre guide complet connaître le meilleurs trucs et astuces.