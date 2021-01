Sony Playstation 5 :

Fortnite Battle Royale, la bataille royale populaire de Jeux épiques, ce n’est pas étranger aux croisements. Nous avons vu des personnages comme Kratos de God of War ou le Master Chief de la saga Halo défiler à travers le titre; mais des personnages de films tels que John Wick de Keanu Reeves ou les protagonistes des productions de Marvel Studios ont également été inclus. Le prochain nom qui se prépare à arriver sera celui de Lara Croft, le protagoniste de la saga Tomb Raider, à en juger par les indices que les dataminers ont trouvés entre les fichiers du jeu.

Fortnite Battle Royale: Lara Croft pourrait faire le saut sur le champ de bataille

Le dataminer de Fortnite Battle Royale Mang0e a partagé sur son compte Twitter qu’il devrait un skin Lara Croft rejoint le jeu, dont le nom de code serait Typhon. Apparemment, ce sera aussi un “cosmétique réactif”, ce qui signifie que être modifié d’une manière ou d’une autre lorsque les joueurs effectuent certaines actions dans les jeux.

La raison pour laquelle ils pensent que ce skin est vraiment Lara Croft est que le compte Twitter officiel de Tomb Raider, pour sa part, J’ai partagé quelques emojis d’une femme avec une pioche, un arc et une flèche. Bien que le premier puisse faire référence à Fortnite, en raison de son mécanique de la construction, les deux autres sont les armes qui ont accompagné notre protagoniste dans les tranches de la saga redémarrée. Donc, selon les fans, ce pourrait faire allusion à une collaboration entre la propriété Square Enix et Epic Games.

J’ai fait ce tweet tard hier soir et j’ai saisi la mauvaise image. Voici l’image du portail “Typhoon”, celle ci-dessus est pour “Nightmare”. Merci mix: D pic.twitter.com/9pQezemMZK— Mang0e | Fortnite Dataminer (@ Mang0e_) 16 janvier 2021

。

o

○

╭◜◝ ͡ ◜ ͡ ◜◝ ◜ ͡ ◝ ◜ ╮

(⛏️🏃🏻‍♀️🏹)

╰◟◞ ͜ ◟◞◟◞ ͜ ◟◞ ͜ ◞ ╯— Tomb Raider (@tombraider) 11 janvier 2021

Les fans pensent que la peau de Typhoon pourrait être celle de Lara Croft

Alors que Fortnite Battle Royale vient d’accueillir Prédateur Grâce à sa mise à jour 15.21, Shadow of the Tomb Raider est le jeu le plus récent que nous ayons reçu dans la série avec Lara Croft. Il est disponible sur PC et PS4 et Xbox One, et nous conduit à plongez dans une jungle dangereuse pour arrêter l’apocalypse. “Les responsables de la saga Deus Ex prennent les rênes pour nous offrir une aventure divertissante et spectaculaire“, nous écrivons notre analyse.