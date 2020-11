Sony Playstation 5 :

Comme toujours, Fortnite Battle Royale nous présente de nouveaux défis hebdomadaires avec la saison 4: War on the Nexus. Pour ouvrir la bouche pour faire face au quatorzième semaine, nous allons vous montrer comment nous faisons habituellement, le Défis fuites de la semaine 14, Xtravaganza semaine 4.

Les défis, comme toujours, ont été filtrés par les Dataminers Lucas7yoshi, donc, sauf surprise, nous pouvons anticiper ce que nous devrons faire pour surmonter tous les défis sont la semaine 14 ou la semaine 4 de Xtravaganza.

Défis de la semaine 14

Infligez des dégâts à vos adversaires avec des fusils d’assaut (Multiphase) – 20000 XP de saison par étape Frappez vos adversaires avec des bombes Boogie ou des grenades à choc (Multiphase) – 20000 XP saisonniers par étape Pêcher des objets provenant de véhicules (bateau à moteur; bateau à moteur) et Choppa dans le même jeu; Speedboat, Choppa et l’arrière d’un camion dans le même jeu) (Multiphase) – 20000 XP de saison par phase, Conservez toute la santé et le bouclier pendant 2, 4 et 8 minutes dans une partie Même jeu (multiphase) – 20000 EP saisonniers par phase Transporte une demi-minute de l’Upstate New York à Stark Industries (0/1) – 20000 EP saisonniers Génère de l’électricité pour Stark Industries en utilisant des tyroliennes vers et depuis le nord New York (0/3) – 20000 EP saisonniers Collectez des bus et des caravanes dans les emplacements originaux de Fortnite (0/1) – 20000 EP saisonniers Jeter du sorbet dans l’atmosphère (0/3) – 20000 EP saisonniers Danse le Boogie avant l’oubli (0/1) – 20000 PE de Te Éliminez les adversaires saisonniers dans Stark Industries, Calgine Field ou Afflicted Alameda (0/15) – 20 000 XP saisonniers.

Comme pour les précédents, sont presque tous multiphases, vos coéquipiers peuvent relever le défi et le dernier est “urgence” et le plus possible est qu’il ne soit pas activé. Demain à 14 h 00 (Heure de la péninsule espagnole), comme toujours, nous vous dirons tout dans notre guide complet.

Défis Wolverine de la semaine 14

Cette semaine plus de défis Wolverine, puisqu’ils sont tous disponibles. Vous pouvez vérifier ce qu’ils sont dans notre guides du défi Wolverine Oui Les défis d’éveil de Wolverine.

Bien sûr, n’oubliez pas que nous avons des guides disponibles en espagnol pour relever tous les défis de la saison: