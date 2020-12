Sony Playstation 5 :

Une nouvelle fuite de Fortnite Battle Royale a révélé deux nouvelles armes pour la populaire bataille royale gratuite d’Epic Games, bien qu’on ne sache pas si elles arriveront pendant la saison 5, seront réservées à une date spécifique ou, comme le soulignent les spéculations, sont des armes pour développeurs. Il s’agit de Gnome Gun et de Troll Launcher, dont les noms donnent un bon indice de leur particularité, tous deux retrouvés par le dataminer Mix, qui a montré les armes en action.

Mix lui-même croit que Gnome Gun sera une arme de test Epic Games et ce qu’il fait, c’est, directement, tirer sur les nains. On ne sait pas pourquoi les développeurs auraient besoin de ce pistolet au lieu de l’un de ceux disponibles dans le jeu.

Gnome Gun – il tire sur les gnomes ..? (Arme de développement la plus probable uniquement) pic.twitter.com/i2ELlvD2II— mix (@ximton) 26 décembre 2020

Troll Launcher est une sorte de lance-roquettes mais avec des trolls explosifs. Encore une fois, Mix pense qu’elle n’est pas arrivée au jeu et qu’elle a été écartée. Il est possible que les deux armes aient été prévues pour un événement qui a été annulé pour une raison quelconque.

Troll Launcher (probablement mis au rebut): “Heavy Weapon. Lance des trolls explosifs – que demander de plus?” pic.twitter.com/nLHJ4iJx26— mix (@ximton) 26 décembre 2020

Fonctionnement de refroidissement maintenant disponible

Jusqu’au 5 janvier, les joueurs Fortnite peuvent participer à l’opération Cooldown. Défiez la tempête et terminez les missions Cryomancer vous récompensant avec des costumes gratuits et d’autres cadeaux. «Envolez-vous vers le ciel glacial en avion, jouez aux MTL préférées de la communauté et profitez des paysages enneigés», explique le studio. Terminer neuf missions dans Operation Cooldown débloque la tenue Cryomancer. Terminer douze débloque la tenue d’hiver Frosty Squad. Il y a aussi de nouveaux costumes de Noël et d’autres classiques qui seront de retour dans la boutique d’objets.