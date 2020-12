Sony Playstation 5 :

Les joueurs Fortnite qui possèdent un PS5 ou un Xbox Series X / S -en plus d’un écran compatible- vous avez de la chance car la bataille royale d’Epic Games a été mise à jour avec une option graphique qui permet de jouer à 120 fps. En outre, la société a introduit un mode de jeu temporaire étrangement similaire à Parmi nous.

En commençant par sa nouvelle option graphique, Fortnite a intégré dans sa nouvelle mise à jour l’option de jouer à 120 ips sur PS5 et Xbox Series X / S. Il faut se rappeler que pour faire tourner des jeux vidéo à ce taux d’images par seconde, il faut non seulement que le jeu donne l’option, comme dans ce cas, mais que un affichage du taux de rafraîchissement de 120 Hz et des ports HDMI compatibles sont également requis.

Ceux qui ont toutes les exigences ne devraient accéder qu’au menu d’options Fortnite et activer le jeu à 120 fps. D’Epic Games, ils conseillent que pour s’assurer que le framerate est stable, le jeu rétrograde sa résolution de 4K à 1440p sur PS5 et Xbox Series X. De légères réductions de l’ombrage, du post-traitement et de la distance de dessin peuvent également être observées, mais d’autres aspects tels que les nuages ​​volumétriques, l’éclairage et les shaders de haute qualité restent les mêmes.

Dans Xbox Series S Non seulement la résolution est réduite de 1200p à 1080p en activant ce mode, mais la résolution des ombres est également réduite et les nuages ​​volumétriques sont désactivés, en plus d’affecter légèrement d’autres aspects.

Le nouveau mode temporaire de Fortnite est exactement le même que parmi nous

La nouvelle mise à jour Fortnite ajoute non seulement cette nouvelle option graphique, mais intègre également un nouveau mode de jeu temporaire qui ressemble étrangement à Among Us, le multijoueur indépendant à succès d’Innersloth. Ce nouveau mode s’appelle L’Espagne intérieure et a été créé par des membres de la communauté qu’Epic Games a officiellement approuvée.

Dans ce mode temporaire, ils feront face à un maximum de 10 joueurs dont deux seront choisis secrètement et au hasard comme espions. L’objectif de ces deux joueurs est d’essayer d’éliminer le reste sans découvrir leur identité. Ils doivent le faire avant que l’équipe n’atteigne les objectifs. En bref, une version de Among Us in Fortnite pour laquelle ils ont même créé un chat vidéo en collaboration avec Houseparty et des articles spéciaux pour l’occasion.