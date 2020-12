Sony Playstation 5 :

Fortnite Battle Royale a ajouté un skin Kratos inspiré du dernier God of War dans le cadre de sa mise à jour dans la saison 5.. «Après avoir défié d’innombrables Valkyries, Kratos rejoint la bataille à Fortnite. Après avoir affronté des ennemis capables de détruire le monde, arrêter la menace existentielle posée par la boucle est un jeu d’enfant», déclare Epic Games. Bien qu’il s’agisse d’un personnage de Santa Monica Studio, une équipe Sony, Ce skin peut être utilisé dans n’importe quelle version du jeu gratuit cross-play battle royale. Remarquez que son skin d’armure ne sera disponible que pour les joueurs sur PlayStation 5.

Comment obtenir Kratos dans Fortnite?

C’est vraiment très simple, la tenue Kratos est maintenant disponible dans la boutique d’objets, à la fois individuellement et avec le reste de l’ensemble Oathbreaker dans le bundle Kratos. Cet ensemble contient des éléments familiers aux joueurs de la dernière aventure de Kratos avec la mythologie nordique: «Le deltaplane du bouclier du gardien, un souvenir de sa femme bien-aimée Laufey la Justa, et laissez la sagesse de l’accessoire de randonnée Mimir guider vos pas. , vous pouvez récupérer tout ce que vous trouverez sur votre chemin avec la pioche Axe Leviatn, forgée par les artisans Brok et Sindri, créateurs de Mjlnir. ” Kratos aussi aura l’émote Léviathan Axe Chilling Charge, qui est le premier geste du jeu qui s’intègre dans un pic.

Pour les joueurs PlayStation 5, l’achat du costume de Kratos se débloque également Kratos en armure dorée, que vous pouvez voir ci-dessous.

Kratos contre le Master Chief

Fortnite est devenu une plate-forme de promotion pour une multitude de films et de personnages bien connus de la bande dessinée, unissant, par exemple, les héros de Marvel et DC Comics. Il semble que maintenant aussi nous verrons d’étranges carrefours de jeuxCar après cette apparition de Kratos, l’un des personnages les plus connus sur PlayStation, le Master Chief of Halo, l’emblème Xbox, arrivera. À ce stade, nous ne pouvons plus exclure qu’un personnage de Nintendo comme Samus Aran de Metroid rejoigne la fête Fortnite.