Sony Playstation 5 :

Dernièrement, le magasin d’objets Fortnite Battle Royale a vu divers skins de personnages de jeux vidéo que personne n’avait imaginés dans l’univers du jeu Epic Games. De Kratos lui-même au Master Chief … il n’est donc pas étonnant que des rumeurs nous parviennent maintenant sur le lancement possible d’un skin Lara Croft, l’héroïne mythique de la saga Tomb Raider. Et c’est que selon le dernier fuites trouvées par l’un des dataminers de la communauté et collecté sur le portail Gamerant, il est fort probable qu’à une prochaine date, Lara finira par apparaître dans la saison 5: Zero Point en tant que croisement. Nous vous disons ce que l’on en sait.

La peau de Lara Croft dans Fortnite a fui

Au cours de ce week-end dernier, l’un des dataminers de la communauté Fortnite appelé Mang0e sur Twitter, a publié une découverte curieuse qu’il a faite dans le code du jeu. Apparemment, le prochain skin crossover à venir sur Fortnite conduira à nom de code le mot “Typhoon”. D’autres références à cette future peau font également mention ce sera un personnage féminin et si cela ne suffisait pas, ladite peau sera réactive (c’est-à-dire que cela changera progressivement au cours du jeu).

Un nouveau skin crossover, “Typhoon” arrivera bientôt. Info:

– La peau sera féminine

– La peau peut avoir des styles réactifs

– Son portail semble avoir un effet de “scintillement” personnalisé Image du portail via @ximton <3 pic.twitter.com/hTEpHwveU6— Mang0e | Fortnite Dataminer (@ Mang0e_) 16 janvier 2021

En soi, il semblerait que cela ne signifie rien de très spécifique, mais certains fans ont voulu mettre en évidence le mot de code “Typhoon”, qui signifie typhon en anglais. Et c’est que lors de la scène d’ouverture du jeu vidéo Tomb Raider 2013, lorsque la saga a reçu un redémarrage, voyons Lara Croft souffrant d’une puissante tempête en haute mer cela l’a finalement fait échouer sur l’île où se déroule toute l’aventure.

En revanche, beaucoup ont lié ce détail au fait que la peau sera réactive, ce qui cadrerait assez bien avec le personnage de Lara Croft. car il pourrait subir des larmes pendant le jeu, de la saleté et d’autres détails, comme cela se passe dans les jeux vidéo de la saga depuis le redémarrage de 2013.

。

o

○

╭◜◝ ͡ ◜ ͡ ◜◝ ◜ ͡ ◝ ◜ ╮

(⛏️🏃🏻‍♀️🏹)

╰◟◞ ͜ ◟◞◟◞ ͜ ◟◞ ͜ ◞ ╯— Tomb Raider (@tombraider) 11 janvier 2021

En soi, toutes ces données ne semblent pas encore très congruentes, mais un détail de plus doit être pris en compte, et c’est que le passé 12 janvier En 2021, le compte Twitter officiel de Tomb Raider a publié un tweet plutôt curieux. Vous pouvez simplement y voir l’icône d’un pic, d’une femme qui court et d’un arc, comme s’ils étaient dans les pensées de Lara. Il y a beaucoup de fans qui pensent que c’est un indice en référence à la peau du protagoniste de Fortnite (rappelez-vous que le pic est un saint et provient du jeu Epic).

Quoi qu’il en soit, Pour le moment, nous n’avons pas de confirmation officielle d’Epic Games, donc comme toujours avec une actualité de ce type, nous vous recommandons de collecter les données avec des pincettes et attendez plus de détails. Si Lara doit se rendre à Fortnite, nous le saurons officiellement le plus tôt possible et nous serons ici pour partager les nouvelles.

Souviens-toi que tu peux visitez notre guide complet connaître le meilleurs trucs et astuces et surmontez tous les défis de la saison avec facilité. Fortnite est un Battle Royale gratuit pour PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Nintendo Switch et appareils Android et iOS, vous pouvez lire notre critique.