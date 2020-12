Sony Playstation 5 :

Tout le monde sait que Fortnite Battle Royale se caractérise par ouvre ses portes à toute une gamme de personnages, soyez de la saga qui est. Dans celle-ci Saison 5 du chapitre 2 du jeu de Jeux épiques, les choses ne sont pas différentes: récemment le titre a accueilli les personnages de The Mandalorian, Din Djarin et Baby Yoda, et il semble qu’ils ne seront pas les seuls à arriver. En plus de Kratos de God of War, il semble qu’une collaboration avec la saga cinématographique soit également en cours. Prédateur ou Prédateur, comme on l’appelait en Espagne.

Fortnite Battle Royale: l’arrivée possible de Predator

La chaîne YouTube Top5Gaming spécialisée dans Fortnite a été en charge de la publication sur Twitter les captures d’écran où les indications du possible collaboration du jeu avec la saga, qui a frappé le grand écran en 1987 par John McTiernan. Apparemment en passant Fief sournois, cet utilisateur a trouvé, par exemple, un camion qui sert également de générateur de la même manière que dans le film original.

En outre, il a trouvé un symbole à l’intérieur de la forteresse. Ce symbole ressemble au prédateur lorsqu’il définit une cible. “Fortnite taquine une collaboration avec Predator dans Sneaky Feud”, a écrit Top5Gaming. “Regarde ça. Ce camion est utilisé comme générateur (comme dans le film Predator), avec l’hélicoptère écrasé et le logo du prédateur“. Nous vous laissons avec les images ci-dessous:

Fortnite taquine une collaboration PREDATOR dans Stealthy Stronghold. Regarde ça. Camion utilisé comme générateur (dans le film Predator) plus l’hélicoptère écrasé et le LOGO du prédateur se verrouillant sur quelque chose dans le même POI. sournois sournois @DonaldMustard pic.twitter.com/JAoIQhZI8Y— T5G (@ Top5Gamingx) 5 décembre 2020

“Fortnite fera progresser une collaboration avec Predator dans Sneaky Feud”

Ce n’était pas la seule preuve: sur l’utilisateur Reddit DetectiveDomino suggère que un effet sonore dans la forteresse sera similaire aux bruits émis par le prédateur. Dans le même temps, sur le compte Twitter de Fortnite, un audio intitulé Journal de réalité 1987 où l’agent Jonesy commente que la jungle est pleine de “prédateurs étranges”, avant de faire une pause et un rugissement se fait entendre.

:: Transmission audio entrante – Reality Log 1987 :: Numéro 1 sur 6

Description de la cible: Defender – Shapeshifter

Répondez avec le code de confirmation “#Wildheart” pour accepter la prochaine transmission pic.twitter.com/eGzbXalEuD— Fortnite (@FortniteGame) 1er décembre 2020

L’audio de 1987 Reality Log ainsi que d’autres captures d’écran indiqueraient la collaboration avec Predator

Pour le moment, Inconnu quand Epic Games révélera plus d’informations a propos. En attendant, nous sommes sûrs que les utilisateurs regardent déjà chaque coin du jeu. Une annonce peut être faite lors de l’événement The Game Awards le 10 décembre.