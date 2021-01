Sony Playstation 5 :

Fortnite Battle Royale a enfin donné le Bienvenue dans la peau du streamer populaire et YouTuber TheGrefg, également connu sous le nom de David Cnovas. Ainsi, la saison 5: Zero Point du chapitre 2 du jeu Epic Games s’est chargée d’accueillir cet événement avec style. Rappelons que la semaine dernière, un tournoi The Floor is Lava a été organisé pour que les meilleurs joueurs débloquent gratuitement des parties de la peau. Cependant, depuis hier, dimanche 17 janvier la peau et ses accessoires sont déjà là disponible à l’achat dans la boutique d’objets du titre. Ensuite, nous vous dirons quel est son contenu et ses prix.

Le moment est enfin venu, @TheGrefg rejoint la Série des dolos! Consultez notre blog pour un aperçu de leur ensemble cosmétique et toutes les informations sur leur tournoi fou: The Ground is Lava. Https://t.co/dWIbpSZ8ye— Fortnite_ES (@Fortnite_ES) 12 janvier 2021

Contenu et prix du skin TheGrefg dans Fortnite

Battez la chaleur et gagnez!

La peau de TheGrefg et ses différents produits cosmétiques sont disponibles à l’achat pour V-Bucks dans la boutique d’objets Fortnite à partir d’aujourd’hui. Dimanche 17 janvier 2021 à 01h00 CET. Il va sans dire que le skin peut être acheté sur absolument toutes les plateformes pour lesquelles Fortnite est disponible. Cet ensemble appartient à la collection de séries d’idoles. Maintenant nous connaissons leur prix exacts, qui sont les suivants:

TheGrefg Batch: pour 1 800 V-Bucks; Comprend le skin TheGrefg et tous ses accessoires.TheGrefg Outfit et accessoire de randonnée Power Spheres: pour 1500 V-Bucks.Le pic du bâton: pour 800 V-Bucks.Le geste Control Squad: pour 300 V-Bucks.

Il est à noter que la peau TheGrefg est réactif, c’est-à-dire qu’il change de style au fur et à mesure que nous jouons; par exemple virant au rouge et électrifié. Le créateur de contenu populaire est connu pour avoir conçu la peau côte à côte avec Epic Games, proposant des idées de design pendant des mois pour rendre le costume et ses articles aussi personnalisés que possible.

Nous ne savons pas combien de temps ce skin de TheGrefg sera en vente dans la boutique d’objets, mais comme toujours, si vous le souhaitez, vous nous vous recommandons de l’obtenir dès que possible pour ne pas la laisser s’échapper. Nous rappelons également que ces costumes et leurs objets ils ne sont qu’esthétiques et ils ne fournissent aucun type d’avantage jouable dans les modes de jeu Fortnite.

Souviens-toi que tu peux visitez notre guide complet connaître le meilleurs trucs et astuces et surmontez tous les défis de la saison avec facilité. Fortnite est un Battle Royale gratuit pour PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Nintendo Switch et appareils Android et iOS, vous pouvez lire notre critique.