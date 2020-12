Sony Playstation 5 :

Fortnite: Battle Royale a reçu ce passé 14 décembre de 2020 a nouvelle version bêta qu’Epic Games a surnommé Ressusciter un ami. Ce programme spécial sera disponible Seulement pour un temps limité et offrez diverses récompenses gratuites aux joueurs qui répondent à un certain nombre d’exigences. Ensuite, nous vous disons Tous les détails.

Venez ressusciter un ami! Dites à votre meilleur ami et lancez le jeu pour obtenir des prix incroyables! Plus d’informations: https://t.co/twmhuUSTiH pic.twitter.com/0jksbbpVHw Fortnite_ES (@Fortnite_ES) 14 décembre 2020

Dates de la bêta Élevez un ami Fortnite

Tout d’abord, nous précisons que le test d’accès anticipé a Élever un ami sera disponible aux dates suivantes:

Du 14 décembre 2020 à 09h00 CET et Jusqu’au 4 janvier à partir de 2021 à 09h00 CET.

Comment participer à la bêta de Raise a Friend?

Participer à la version bêta de Raise a Friend est très simple. Tout le monde peut se connecter sur le site Web Raise a Friend pour voir si vous avez un ami qui doit être ressuscité. Fondamentalement ce sont les étapes à suivre pour entrer dans le programme:

S’identifier: sur le site Web Raise A Friend avec votre compte Epic Games.Trouver un ami: De notre liste d’amis à ressusciter, il s’agit de joueurs qui n’ont pas joué à Fortnite depuis 30 jours ou plus.Envoyez une invitation: votre ami pour le “ressusciter”.Jouer à un jeu: avec votre ami pour avoir le droit de gagner les récompenses disponibles.

Vous pouvez consulter les bases complètes de la bêta à partir de ce lien officiel.

Récompenses gratuites de Raise A Friend

le récompenses gratuites que nous pouvons gagner dans la version bêta de Raise a Friend varient tant que le nombre de jeux auxquels vous jouez avec votre ami ressuscité au total, en laissant la liste comme vous pouvez le voir ci-dessous:

Pour jouer à 1 jeu: Émoticône de résurrection.Pour jouer à 5 jeux: Thème de la pièce Changement de ton.Pour jouer à 10 jeux: Bec de griffes jumelles.Pour jouer à 20 jeux: Emballage Holofoil.

Gardez à l’esprit que les joueurs invités à la version bêta et les amis sélectionnés débloqueront les récompenses en jouant ensemble à leur jeu. Ces récompenses seront automatiquement envoyées sur le compte de chaque joueur dans les sept jours. En ce moment pour ce test Epic limite le programme à un seul ami ressuscité par compte.

Fortnite est un Battle Royale gratuit pour PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Nintendo Switch et appareils Android et iOS, vous pouvez lire notre analyse et visitez notre guide complet connaître le meilleurs trucs et astuces.